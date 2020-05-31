YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Polisten kaçan şüpheliyi apartman sakini pompalı tüfek ile vurdu

Polisten kaçan şüpheliyi apartman sakini pompalı tüfek ile vurdu

AYDIN HABERLERİ  | 31.05.2020 10:34 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde polisten kaçan şüpheli, saklanmak için girdiği binada, apartman sakini tarafından pompalı tüfek ile vuruldu.Olay saat 05.00 sıralarında Türkmen Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı’nda meydana geldi.

Polisten kaçan şüpheliyi apartman sakini pompalı tüfek ile vurdu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde polisten kaçan şüpheli, saklanmak için girdiği binada, apartman sakini tarafından pompalı tüfek ile vuruldu.
Olay saat 05.00 sıralarında Türkmen Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polisler rutin devriye sırasında, bir hırsızlık şüphelisinin kaçtığını fark etti. Şüpheli şahıs,Sevinç Sokak’ta izini kaybettirmek isterken, sokak üzerinde bulunan bir apartmana girdi ve çatıya doğru çıkmaya başladı. Polis ekipleri Mahalleyi ablukaya alarak şüpheliyi her yerde aramaya başladı. Arama çalışmaları sırasında bir el silah sesi duyan ekipler, sesin geldiği yöne doğru gitti. Silah sesinin geldiği yeri belirleyen polis ekipleri yaptığı kontrol sırasında vurulan kişinin, polisten kaçan kişi olduğunu tespit etti. 112 acil sağık ekipleri pompalı tüfekle ayağından vurulan K.B. (23)’yi Kuşadası Devlet Hastanesi’ne götürerek tedavi altına aldı. Pompalı tüfekle hırsızlık şüphelisini yaralayan apartman sakini ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. K.B.’nin hırsızlıktan sabıkalı olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler! Sebebi ise...Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler! Sebebi ise...
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müdür Başyiğit, okul binası inşaatında incelemelerde bulundu

Müdür Başyiğit, okul binası inşaatında incelemelerde bulundu

Yasağı hiçe sayarak iskelede manzaranın tadını çıkardılar

Yasağı hiçe sayarak iskelede manzaranın tadını çıkardılar

Gaziantep’te işlek cadde ve sokaklar boş kaldı

Gaziantep’te işlek cadde ve sokaklar boş kaldı

Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

Diyarbakır'da bir polis uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı

Diyarbakır'da bir polis uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı

Rektör Coşkun’dan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine kitap tavsiyesi

Rektör Coşkun’dan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine kitap tavsiyesi

Aydın Namaz Vakitleri 31 Mayıs Pazar

İmsak
03:57
Sabah
05:42
Öğle
13:11
İkindi
17:04
Akşam
20:31
Yatsı
22:08

Aydın Nöbetçi Eczaneler31 Mayıs Pazar

Acar Eczanesi
Merkez
Demir Eczanesi
Merkez
Ertaş Eczanesi
Merkez
Metin Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Doğa Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Nazilli’nin Sevilen Müdürü İsmail Şimşek’in acı günü

Nazilli’nin Sevilen Müdürü İsmail Şimşek’in acı günü

Kuşadası'nda Iki Plaj Kirlilik Yüzünden Kapatıldı

Kuşadası'nda Iki Plaj Kirlilik Yüzünden Kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.