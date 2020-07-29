YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Polisten kaçan sürücü aracıyla bahçe duvarına çarpınca yakalandı

Polisten kaçan sürücü aracıyla bahçe duvarına çarpınca yakalandı

MUĞLA HABERLERİ  | 29.07.2020 23:51 | Son Güncelleme

Polisten kaçan sürücü aracıyla bahçe duvarına çarpınca yakalandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, aracıyla bir evin bahçe duvarına çarpınca yakalandı.

Terzialiler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle 45 TB 337 plakalı kamyonete "dur" ihtarında bulundu.

Polisin ihtarına uymayan ve yaklaşık 5 kilometre kaçan M.S.A, Dipsiz mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracıyla bir evin bahçe duvarına çaptı.

Ekipler sürücü ile araçta bulunan Ö.Y'yi gözaltına aldı.

Kamyonette yapılan aramada yarı otomatik pompalı tüfek, tüfeğe ait 25 fişek, sustalı bıçak ve sopa bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin bazı suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Botların üzerindeki bu delik bakın ne işe yarıyormuş! Botların üzerindeki bu delik bakın ne işe yarıyormuş!
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Onlarca kütüphane kurdu, 4 bin 250 kitabı bağışlayacak yer arıyor

Onlarca kütüphane kurdu, 4 bin 250 kitabı bağışlayacak yer arıyor

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizli’de huzur ve güven operasyonları devam ediyor

Denizli’de huzur ve güven operasyonları devam ediyor

Kartepeliler’i bayram süresince eğlenceli etkinlikler bekliyor

Kartepeliler’i bayram süresince eğlenceli etkinlikler bekliyor

Edirne'de tarihi çarşılarda Kurban Bayramı hareketliliği

Edirne'de tarihi çarşılarda Kurban Bayramı hareketliliği

Muğla Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:26
Sabah
06:02
Öğle
13:18
İkindi
17:07
Akşam
20:24
Yatsı
21:54

Muğla Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

İdil Eczanesi
Merkez
Sayın Eczanesi
Merkez
Cihangir Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Karya Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

Murat Başaran Ölüdeniz’de Söyledi Eşi Tek Başına Dinledi

Murat Başaran Ölüdeniz’de Söyledi Eşi Tek Başına Dinledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.