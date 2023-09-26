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Polisten kaçarken atılan poşetten 900 gram esrar çıktı, 1 kişi tutuklandı

26.09.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisi görünce kaçan 2 kişi yakalandı.

Polisten kaçarken atılan poşetten 900 gram esrar çıktı, 1 kişi tutuklandı

Şüphelilerin attığı poşetten 900 gram esrar çıktı.
Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi’nde (Kore) “Dur” ihtarına uymayıp kaçan bir motosiklet ve üzerinde iki şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele ve Motosikletli Polis Timleri görevlilerince kovalamaca sonucu yakalandı. Şahısların kaçarken atmış oldukları çanta içerisinde yapılan aramada, 900 gram esrar maddesi ele geçirildi.

T.D. ve U.K. isimli şahıslar hakkında Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen U.K. isimli şahıs Adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken T.D. isimli şahıs tutuklandı.

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