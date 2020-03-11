YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Polisten kaçarken yanan araçtaki 5 kilo bonzai ile ilgili sürücü adliyeye sevk edildi

Polisten kaçarken yanan araçtaki 5 kilo bonzai ile ilgili sürücü adliyeye sevk edildi

SAMSUN HABERLERİ  | 11.03.2020 12:19 | Son Güncelleme

Samsun’da polis uygulamasından kaçarken kaza yapıp yanan araçta ele geçen 5 kilo bonzai ile 1 adet hassas teraziyle ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü, adliyeye sevk edildi.Olay, İlkadım ilçesinde önceki akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

Polisten kaçarken yanan araçtaki 5 kilo bonzai ile ilgili sürücü adliyeye sevk edildi

Samsun’da polis uygulamasından kaçarken kaza yapıp yanan araçta ele geçen 5 kilo bonzai ile 1 adet hassas teraziyle ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü, adliyeye sevk edildi.
Olay, İlkadım ilçesinde önceki akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekiplerinin Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Bulvarı’nda yaptığı uygulamada U.K. (38) 55 ADD 181 plakalı otomobiliyle ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Motosikletli Yunus ekiplerinin peşine düştüğü Uğur K., Derebahçe Mahallesi’nde sokak aralarında izini kaybettirmeye çalışırken kaldırıma çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle bir anda alev aldı. Kazada yaralanan U.K. araçtan çıkmayı başarırken, alevler tüm aracı sardı. Alev alev yanan otomobil Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yaralanan U.K. ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüsü alkollü olduğu için polisten kaçtığını iddia etti. Ancak itfaiyenin söndürme çalışması sonrası aracın bagajında yapılan incelemede bonzai olduğu değerlendirilen 5 kilo sentetik uyuşturucu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Hastanedeki tedavisinin ardından Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan U.K., bugün uyuşturucu ticareti suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Bir gazetecinin "aracınızda 5 kilo uyuşturucu yakalandı, ne söyleyeceksin" sözleri üzerine Uğur K., kol işareti yaptı ve araçta ele geçenin ot olduğunu iddia etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle' Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle'
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ahlatcı, Çorum’un taleplerini Bakan Yardımcısı Aksu’ya iletti

Ahlatcı, Çorum’un taleplerini Bakan Yardımcısı Aksu’ya iletti

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Heyelan nedeniyle kapanan yolda hummalı çalışma

Heyelan nedeniyle kapanan yolda hummalı çalışma

Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

U17 Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası Elit Tur aday kadrosu açıklandı

U17 Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası Elit Tur aday kadrosu açıklandı

Uşak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Uşak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Samsun Namaz Vakitleri 11 Mart Çarşamba

İmsak
05:21
Sabah
06:46
Öğle
12:50
İkindi
16:06
Akşam
18:43
Yatsı
20:03

Samsun Nöbetçi Eczaneler11 Mart Çarşamba

Birsen Akdeniz Eczanesi
Ilkadim
Çelik Eczanesi
Ilkadim
Eda Eczanesi
Ilkadim
Kamalı Eczanesi
Atakum
Pekşen Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayıp genç her yerde aranıyor

Kayıp genç her yerde aranıyor

14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama

14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama

İnşaattan düşen işçi yaşam mücadelesini kaybetti

İnşaattan düşen işçi yaşam mücadelesini kaybetti

Alaçam’da karla mücadele

Alaçam’da karla mücadele

Samsun'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.