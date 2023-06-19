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Polisten kaçmaya çalışan şüpheli duvara çarptı

19.06.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde polis ekiplerinden kaçmaya çalışan şüpheli bir okulun bahçe duvarına çarparak durabildi.

Polisten kaçmaya çalışan şüpheli duvara çarptı

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Kazımdirik-Turan Mahallesi 1. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan A.A., idaresindeki 59 AGV 785 plakalı ticari araçla Talatpaşa İlkokulu’nun bahçe duvarına çarptı. Yakalanan şüphelinin ehliyetsiz ve alkollü olduğu, ayrıca hırsızlık suçundan aranmasının bulunduğu ortaya çıktı. Araç içerisinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Ruhsatsız silah incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Şüpheli A.A. gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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