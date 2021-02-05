Polisten kaçmaya çalışan şüpheli kıskıvrak yakalandı

Uşak’ta şehir merkezinde havaya ateş açan şahıs, Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan titiz çalışmalarla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 06 BHY 13 plakalı araçtan şehrin farklı yerlerinde havaya ateş ettiği bilgisine ulaştı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı devriye atan resmi ekipler aracı Şeref Caddesi’nde takibe aldı. Şüpheli araç polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak ekipler kaçtı. Uşak emniyetini harekete geçiren şüpheli araç, Trafik ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yakın takibe alındı. Şüpheli araçtan, takip esnasında Ata Park Meydanı’nda yaklaşık 60 Gram esrar ele geçirildi. Yapılan detaylı aramada aracın kaputunun altına gizlenmiş 1 adet de pompalı tüfek bulundu.

Titiz çalışmalar sonucunda şüpheli araç ve sürücüyü, yaklaşık 10 dakikalık kovalamanın ardından Uşak Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi otoparkında yakaladı. Araç sürücüsü olduğu tespit edilen F.D., ekipler tarafından gözaltına alındı. Öte yandan araçta yapılan incelemelerde tek namlulu eski tip tüfek ele geçirildi. Ayrıca ekiplerce yolda ele geçirilen tüfeğin de ateşe hazır halde dolu olduğu tespit edildi.

