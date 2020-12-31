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Polisten kaçtı, direğe çarptı

AYDIN HABERLERİ  | 31.12.2020 23:02 | Son Güncelleme

Aydın’da sokağa çıkma kısıtlamasında polisin dur ihtarına uymayıp kaçan otomobil direğe çarparak durdu.Olay, Efeler’in Tepecik Mahallesi Işık Kuyu Caddesi mevkiinde saat 21.30 sularında meydana geldi.

Aydın’da sokağa çıkma kısıtlamasında polisin dur ihtarına uymayıp kaçan otomobil direğe çarparak durdu.
Olay, Efeler’in Tepecik Mahallesi Işık Kuyu Caddesi mevkiinde saat 21.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerine devam eden polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 07 TCB 11 plakalı araç kaçmaya başladı. Polisten kaçmaya başlayan şüpheli araç Işıkuyu caddesi üzerinde elektrik direğine çarparak kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen araçtan yaralı bir şekilde kaçmaya başlayan şüpheli şahıslar, çevrede bulunan bir evin bahçesine girdi. Kaza sesini duyarak evinin bahçesine çıkan mahalle sakini kadını gören şahıslar, kadına susmasını söyleyerek tehdit etti. Şüpheli şahıslar evin bahçesinden kaçmaya devam ederken, talihsiz kadın şoka girdi. Olay yerine takviye polis ekipleri gelirken, talihsiz kadın da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan şahısların daha önceden uyuşturucu suçundan aranan şahıslar olduğu tespit edilirken, olay yerinde bırakılan araçta inceleme gerçekleştirildi. Kaçan aracın elektrik direğine çarpması sonucu mahallenin elektrikleri kesilirken olay yerine gelen AYDEM ekipleri çalışma başlattı. Kaçmaya başlayan şahıslar hakkında arama çalışmaları başlatılırken olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

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