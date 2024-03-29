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Polisten ‘kumar’ operasyonu

İHA İHA
29.03.2024 10:48
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Kayseri’de polis ekipleri tarafından kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan sağlama olaylarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 4 iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edilerek, 4 şahsa adli 20 şahsa idari işlem yapıldı. Şahıslara toplamda 124 bin 900 TL idari para cezası uygulanırken, kumar masalarında para karşılığı kullanılan 420 adet pul ve 300 TL paraya el konuldu.

Öte yandan ruhsatsız faaliyet yürüten 1 mekan ile ilgili de tutanak tanzim edilerek süresiz kapatılması sağlandı.

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