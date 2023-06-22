Polisten Kurban satıcılarına sahte para uyarısı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla "Paramıza Öğrenelim Emeğimiz Heba Olmasın" sloganıyla başlatılan çalışmada, Yenitaşköprü köyü girişinde bulunan Hayvan Pazarı’nda broşür dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı.

Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcıların dikkatli olmalarını istedi.

Hayvan satıcı Muzaffer Yılmaz, bu güne kadar kendisine sahte para denk gelmediğini belirterek “Hiç sahte para olayını yaşamadım. Parayı alırken dikkat ederim. Parayı elime aldığım zaman kağıdına bakarım, jelatinine bakarım, paradan şüphelenirsem ortadaki teline bakarım. Özellikle kalabalık ortamlarda çok dikkat ederim” ifadelerinde bulundu.

Yaklaşan Kurban Bayramında hayvan pazarında da haraketlilik başladı.

