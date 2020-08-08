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Polisten maganda operasyonu

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 08.08.2020 17:00 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta çeşitli zamanlarda silah kullanmaya yeltenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında yakalanan 24 kişiden 21 adet ateşli silah ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçluyla mücadele kapsamında son iki hafta içinde yaptığı operasyonlarda havaya ateş eden 10 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kahramanmaraş’ta çeşitli zamanlarda silah kullanmaya yeltenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında yakalanan 24 kişiden 21 adet ateşli silah ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçluyla mücadele kapsamında son iki hafta içinde yaptığı operasyonlarda havaya ateş eden 10 kişiyi suçüstü yakaladı. 7 kişi üzerinde ve aracında, 4 kişi gelişi güzel ateş ederken ve 3 kişi de olaydan sonra kaçarken silahlarıyla yakalandı.
Toplamda 24 şahıstan 6’sı ruhsatsız 8 adet tabanca, 9 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ve 4 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Yakalanan 24 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

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