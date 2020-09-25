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Polisten maske ve korona seferberliği

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 25.09.2020 18:03 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde polis maske ve trafik denetimi yaptı.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde polis maske ve trafik denetimi yaptı. Maske takmayan sürücüler önce uyarıldı, sonra maske takması sağlandı. Uyarılara rağmen dinlemeyenlere ceza yazıldı.
Muratlı’da öğle saatlerinde asayiş ve trafik ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücülere maske ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Sürücülerin çoğunluğunun maske taktığı gözlemlendi. Polis tüm sürücüleri tek tek uyardı.
Muratlı’nın en işlek mevkilerinden Saat Meydanı’ndaki denetime trafik polisleri ve asayiş ekiplerinin yanı sıra; bekçiler de katıldı. Trafik akışını kontrollü sağlayan ekipler, sürücüleri tek tek durdurdu. Önce maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde uyarılarda bulunan ekipler, daha sonrasında sürücülerden ehliyet ve ruhsat isteyerek; şüpheli kimselerin GBT sorgusunu da gerçekleştirdi.
Maskeyi herkesin takması gerektiğini dile getiren bazı sürücüler ve yolcular da polisleri tebrik ederek, denetimlerin sürmesini istedi.
Öte yandan, denetimlerin belirli aralıklarla gün boyu devam edeceği öğrenildi.

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