Polisten silah ticareti operasyonu

Muş’ta polis ekipleri tarafından 8 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce Muş merkeze bağlı Arpayazı köyünde 5 Ekim 2020 günü silah ticareti suçu ile ilgili eş zamanlı olarak 8 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; 3 adet tam otomatik av tüfeği, 2 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 16 adet şarjör ve 288 adet fişek ele geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı" denildi.

