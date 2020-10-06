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Polisten silah ticareti yapanlara darbe

MUŞ HABERLERİ  | 06.10.2020 20:06 | Son Güncelleme

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Arpayazı köyünde 05.10.2020 günü silah ticareti suçu ile ilgili eş zamanlı olarak 8 ayrı adrese operasyon gerçekleştirildi.

Polisten silah ticareti yapanlara darbe

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Arpayazı köyünde 05.10.2020 günü silah ticareti suçu ile ilgili eş zamanlı olarak 8 ayrı adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 3 adet tam otomatik av tüfeği, 2 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 16 adet şarjör, 288 adet fişeğin ele geçirildiği kaydedilirken, yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Polisten silah ticareti yapanlara darbe

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