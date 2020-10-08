YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Polisten taklit ürün satıcılarına operasyon

Polisten taklit ürün satıcılarına operasyon

MUŞ HABERLERİ  | 08.10.2020 18:39 | Son Güncelleme

Muş’ta polis ekipleri tarafından çeşitli firmalara ait markaların taklit ürün satışını yapan iş yerlerine düzenlenen operasyonda çok sayıda satışa hazır ürün ele geçirildi.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında çeşitli firmalara ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek temin edilmiş taklit ürünleri kentte satışa sunduğu tespit edilen 10 iş yerinde yapılan aramalar neticesinde 171 adet taklit ürünün satışa sunulduğunun tespit edildiği ve suç unsuru ürünlere mahkeme kararı doğrultusunda el konulduğu kaydedildi.

Muş’ta polis ekipleri tarafından çeşitli firmalara ait markaların taklit ürün satışını yapan iş yerlerine düzenlenen operasyonda çok sayıda satışa hazır ürün ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında çeşitli firmalara ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek temin edilmiş taklit ürünleri kentte satışa sunduğu tespit edilen 10 iş yerinde yapılan aramalar neticesinde 171 adet taklit ürünün satışa sunulduğunun tespit edildiği ve suç unsuru ürünlere mahkeme kararı doğrultusunda el konulduğu kaydedildi. İş yeri sahipleri hakkında gerekli adli işlemin yapıldığı ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yemek yerken bile çıkarılmayan maske Yemek yerken bile çıkarılmayan maske
Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy! Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ödüllü liseliler Türkiye'nin İHA gücünü ileriye taşımak istiyor
Ödüllü liseliler Türkiye'nin İHA gücünü ileriye taşımak istiyor
Buca Belediyesinden can dostlar için kışa hazırlık
Buca Belediyesinden can dostlar için kışa hazırlık
Bakan Soylu, Denizli için acı tabloyu açıkladı
Bakan Soylu, Denizli için acı tabloyu açıkladı
Kış Okulları ve Mesleki Kişisel Gelişim Kursları için kayıtlar başladı
Kış Okulları ve Mesleki Kişisel Gelişim Kursları için kayıtlar başladı
Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması 10-13 yaş erkek çocuklar birincisi Kütahya’dan
Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması 10-13 yaş erkek çocuklar birincisi Kütahya’dan
Kayserispor'da Sivasspor maçı hazırlıkları
Kayserispor'da Sivasspor maçı hazırlıkları

Muş Namaz Vakitleri 8 Ekim Perşembe

İmsak
04:48
Sabah
06:10
Öğle
12:07
İkindi
15:20
Akşam
17:54
Yatsı
19:10

Muş Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Perşembe

Serhat Eczanesi
Merkez
Yetişgin Eczanesi
Bulanik
Büyük Eczanesi
Haskoy
Özmalazgirt Eczanesi
Malazgirt
Bizim Eczanesi
Varto
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Ödüllü dişçi Malazgirt’te klinik açtı
Ödüllü dişçi Malazgirt’te klinik açtı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
'Muş Sevgi Kapısı' Projesi Ile Öğrencilere Takı Ve Filografi Eğitimi Veriliyor
'Muş Sevgi Kapısı' Projesi Ile Öğrencilere Takı Ve Filografi Eğitimi Veriliyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.