Polisten taklit ürün satıcılarına operasyon

Muş’ta polis ekipleri tarafından çeşitli firmalara ait markaların taklit ürün satışını yapan iş yerlerine düzenlenen operasyonda çok sayıda satışa hazır ürün ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında çeşitli firmalara ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek temin edilmiş taklit ürünleri kentte satışa sunduğu tespit edilen 10 iş yerinde yapılan aramalar neticesinde 171 adet taklit ürünün satışa sunulduğunun tespit edildiği ve suç unsuru ürünlere mahkeme kararı doğrultusunda el konulduğu kaydedildi. İş yeri sahipleri hakkında gerekli adli işlemin yapıldığı ifade edildi.



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