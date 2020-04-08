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Polisten uyuşturucu haplarla "Evde kal" mesajı

SİİRT HABERLERİ  | 08.04.2020 12:11 | Son Güncelleme

Polisten uyuşturucu haplarla "Evde kal" mesajı

SİİRT (AA) - Siirt polisi, ele geçirdikleri uyuşturucu haplarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara "Evde Kal" mesajı verdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Narkotik suçlarının önlenmesine" yönelik çalışmalar sürüyor.

Uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenleyen ekipler, Baykan ilçesi Ziyaret beldesinde şüphelilerin bulunduğu aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 13 kilo 900 gram kubar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çalışmalar kapsamında Siirt Açık Ceza ve İnfaz Kurumu bahçesinde 4 hükümlüde 98 uyuşturucu hap yakalandı, hükümlüler hakkında adli işlem yapıldı.

Ekipler, uyuşturucu haplarla "Evde Kal Siirt" yazarak Kovid-19'a karşı vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet Operasyon siirt Uyuşturucu

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Kurtalan
Yeni Şifa Eczanesi
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