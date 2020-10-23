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Polisten uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli şahsı yakaladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.10.2020 12:20 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarda 10 şüpheli şahsı kişiyi yakalarken, çok miktarda uyuşturucu madde ve ateşli silah ele geçirdi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İl ve Ayvalik’ta uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 5 çalışmada, 5 şahsı yakalanmış, yapılan aramalarda; 6 adet sentetik ecza hap, 11,79 gram metamfetamin maddesi, 0,14 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet dolu fişek ve 1 adet ruhsatsız tüfek ve 5 adet dolu kartuş ele geçirilmiştir.Polis Balıkesir genelinde 29 aranan şahsı yakaladı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde “Aranan Şahısların Yakalanması”na yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir il merkezinde 13, Ayvalık’ta 3, Bandırma’da 4, Burhaniye’de 2, Edremit’te 4, Erdek’te 2 ve Gömeç İlçesinde 1 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs yakalanarak, haklarında işlem yapıldığı öğrenildi.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarda 10 şüpheli şahsı kişiyi yakalarken, çok miktarda uyuşturucu madde ve ateşli silah ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İl ve Ayvalik’ta uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 5 çalışmada, 5 şahsı yakalanmış, yapılan aramalarda; 6 adet sentetik ecza hap, 11,79 gram metamfetamin maddesi, 0,14 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet dolu fişek ve 1 adet ruhsatsız tüfek ve 5 adet dolu kartuş ele geçirilmiştir.
Polis Balıkesir genelinde 29 aranan şahsı yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde “Aranan Şahısların Yakalanması”na yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir il merkezinde 13, Ayvalık’ta 3, Bandırma’da 4, Burhaniye’de 2, Edremit’te 4, Erdek’te 2 ve Gömeç İlçesinde 1 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs yakalanarak, haklarında işlem yapıldığı öğrenildi.

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