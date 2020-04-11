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Polisten vatandaşın evine kadar hizmet

MALATYA HABERLERİ  | 11.04.2020 17:20 | Son Güncelleme

Malatya’nın Arguvan ilçesinde sokağa çıkma yasağının ardından Arguvan ilçe emniyet amirliği görevlileri, kimse evlerinden çıkmasın diye vatandaşın ihtiyaçlarını karşılıyor.Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte Arguvan ilçesinde önlemler alındı.

Malatya’nın Arguvan ilçesinde sokağa çıkma yasağının ardından Arguvan ilçe emniyet amirliği görevlileri, kimse evlerinden çıkmasın diye vatandaşın ihtiyaçlarını karşılıyor.
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte Arguvan ilçesinde önlemler alındı. Emniyet ekipleri, fırın görevlileri ile birlikte anons ederek, vatandaşların evinde ekmek ihtiyaçları gideriyor.
Bu arada, tansiyon hastası olan vatandaşların ilacı eczaneden temin edilerek karşılanıyor. Evinde tüp gazı bitenlerin de tüp gazı temin edilip, vatandaşa veriliyor.
Polis görevlileri, “Yeter ki sokağa çıkma, ihtiyaçlarınızı biz karşılarız” diyor.
Vatandaşlar emniyet ekibine teşekkür ediyor.

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