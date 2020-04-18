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Polisten vatandaşlara yardım eli

HAKKARİ HABERLERİ  | 18.04.2020 15:14 | Son Güncelleme

Hakkari’de polis ekipleri 65 yaş üstü yaşlı vatandaşın ihtiyaçlarını evine ulaştırmaya devam ediyor.Dünyada ve Türkiye’de baş gösteren Korona virüs salgını, en çok 65 yaş üstündeki vatandaşları etkiliyor.

Polisten vatandaşlara yardım eli

Hakkari’de polis ekipleri 65 yaş üstü yaşlı vatandaşın ihtiyaçlarını evine ulaştırmaya devam ediyor.
Dünyada ve Türkiye’de baş gösteren Korona virüs salgını, en çok 65 yaş üstündeki vatandaşları etkiliyor. Zor durumda kalan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Hakkari Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu ve polis ekipleri devreye giriyor. Kentte ikamet eden yaşlı bir vatandaşın ihtiyacı için ilgili birimleri arayıp yardım talebinde bulundu. Yaşlı vatandaşın talebi üzerine harekete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu, yaşlı vatandaşın talep ettiği ihtiyaçlarını kendi elleriyle adresine götürerek teslim ettiler. Yaşlı vatandaş, örnek davranışları için Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine teşekkür etti.

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