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Polisten yaşlılara yardım eli

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 25.03.2020 14:50 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü kişilerin dışarı çıkması yasaklanırken, Tekirdağ Malkara’da polis ekipleri 65 yaş üstü yaşlı kadını bankaya kadar götürüp, tekrar evine bıraktı.Korona virüs salgını, en çok 65 yaş üstündeki vatandaşları etkiliyor.

Polisten yaşlılara yardım eli

Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü kişilerin dışarı çıkması yasaklanırken, Tekirdağ Malkara’da polis ekipleri 65 yaş üstü yaşlı kadını bankaya kadar götürüp, tekrar evine bıraktı.
Korona virüs salgını, en çok 65 yaş üstündeki vatandaşları etkiliyor. Zor durumda kalan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için polis devreye giriyor. İlçede ikamet eden yaşlı kadın, banka ihtiyacı için 155’i arayıp yardım istedi.
Yaşlı kadının talebi üzerine harekete geçen polis ekipleri, evinden alıp bankaya götürdü. Bankadaki işlemlerini tamamlayan kadın, eczaneden de ilaç aldıktan sonra polis ekiplerince evine bırakıldı.
Yaşlı kadın, örnek davranışı için trafik polisine teşekkür etti.

Polisten yaşlılara yardım eli

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Akşam
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Yatsı
20:54

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Gürkan Eczanesi
Corlu
Akay Eczanesi
Corlu
Doğan Eczanesi
Hayrabolu
Halk Eczanesi
Kapakli
Doğuş Eczanesi
Malkara
Şafak Eczanesi
Suleymanpasa
Ülker Eczanesi
Suleymanpasa
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