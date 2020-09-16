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Pompalı tüfekle yanlışlıkla kendini vurdu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 16.09.2020 16:54 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, bir şahıs, doldur boşalt yaptığı pompalı tüfeğin ateş almasıyla sol bacağından yaralandı.Edinilen bilgiye göre; olay Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesinde yaşandı.

Eskişehir’de, bir şahıs, doldur boşalt yaptığı pompalı tüfeğin ateş almasıyla sol bacağından yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; olay Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesinde yaşandı. İddialara göre M.Ç. isimli şahıs, ruhsatsız pompalı tüfek ile doldur boşalt yaptığı esnada, tüfeğin patlaması sonucu sol ayağından yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan olayla ilgili polis, ruhsatsız pompalı tüfeği muhafaza altına aldı.

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