Pompalı tüfekli cinayetin şüphelisi adliyede

Samsun’un Çarşamba ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucunda pompalı tüfekle 1 kişinin ölümüne ve 1 kişinin de yaralanmasına sebep olan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Orta Mahalle Çakmakçılar Caddesi üzerinde alacak verecek tartışmasından çıkan kavgada Ö.Ç., pompalı tüfekle Yaşar Killik’e 3 el ateş etti. Saçmalara hedef olarak ağır yaralanan Yaşar Killik, kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan H.K.(64) isimli şahıs da kazara yaralandı.

Polise teslim olan Ö.Ç., Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun altından bugün Çarşamba Adliyesine sevk edildi.

