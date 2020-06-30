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Pompalı tüfekli cinayetin şüphelisi yakalandı

SAMSUN HABERLERİ  | 30.06.2020 13:22 | Son Güncelleme

Samsun’un Çarşamba ilçesinde dün alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucunda pompalı tüfekle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına sebep olan katil zanlısı yakalandı.Orta Mahalle Çakmakçılar Caddesi üzerinde alacak-verecek tartışmasından çıkan kavgada iddiaya göre Ö.Ç.

Pompalı tüfekli cinayetin şüphelisi yakalandı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde dün alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucunda pompalı tüfekle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına sebep olan katil zanlısı yakalandı.
Orta Mahalle Çakmakçılar Caddesi üzerinde alacak-verecek tartışmasından çıkan kavgada iddiaya göre Ö.Ç. isimli şahıs pompalı tüfekle Yaşar Killik’e 3 el ateş etti. Saçmalara hedef olarak ağır yaralanan Yaşar Killik, kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan H.K.(64) isimli şahıs da kazara yaralandı.
1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili Ö.Ç. isimli şahıs Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğünün geniş çaplı soruşturması neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Pompalı tüfekli cinayetin şüphelisi yakalandı

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