YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar yol kenarında oturan gençlere isabet etti; 4 yaralı

Pompalı tüfekten çıkan saçmalar yol kenarında oturan gençlere isabet etti; 4 yaralı

10.04.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de bir evden pompalı tüfeğin ateşlenmesi sonucu çıkan saçmalar, yol kenarında oturan genç gruba isabet etti.

Pompalı tüfekten çıkan saçmalar yol kenarında oturan gençlere isabet etti; 4 yaralı

Olayda 4 kişi yaralanırken, tüfeği ateşleyen şüpheli yapılan inceleme sonucu tespit edilerek gözaltına alındı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Tekke Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde bir şüpheli evinden pompalı tüfekle havaya doğru ateş etmeye başladı. Bu sırada çıkan saçmalar üst mahalledeki sokakta yol kenarında oturan genç gruba isabet etti. Ne olduğunu anlayamayan gençler bir anda yere yatarken, şüpheli ardı ardına tüfeği ateşlemeye devam etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler çevrede geniş önlemler aldı, sağlık görevlileri ise saçmaların isabet ettiği toplamda 4 genci çeşitli hastanelere yaralı olarak kaldırdı. Pompalı tüfeğin ateşlendiği evi belirleyen ekipler, yaptığı çalışmalar neticesinde şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin alanda çalışma gerçekleştirirken, saçmaların isabet ettiği 4 gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizli'de pompalı tüfekle bir araçtan rastgele ateş açıldı, 2 kişi yaralandıDenizli'de pompalı tüfekle bir araçtan rastgele ateş açıldı, 2 kişi yaralandı
Adana'da üzerine kaya düşen otomobilde vefat eden Pınar öğretmen defnedildiAdana'da üzerine kaya düşen otomobilde vefat eden Pınar öğretmen defnedildi
İslahiye'de enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandıİslahiye'de enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı
Anahtar Kelimeler:
Denizli

Denizli Namaz Vakitleri 10 Nisan Pazartesi

İmsak
05:05
Sabah
06:30
Öğle
13:10
İkindi
16:48
Akşam
19:41
Yatsı
21:00

Denizli Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Pazartesi

İbrahim sağlam eczanesi
Merkezefendi
Yaren eczanesi
Pamukkale
Saygin eczanesi
Pamukkale
Seçkin eczanesi
Pamukkale
Kent eczanesi
Cal
Oran eczanesi
Cameli
Saglam eczanesi
Tavas
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Teletabiler’in ‘Güneş bebeği’ büyüdü! Görenler tanıyamadı

Teletabiler’in ‘Güneş bebeği’ büyüdü! Görenler tanıyamadı

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kabız olduğunu zannediyordu! Tuvalette doğum yaptı

Kabız olduğunu zannediyordu! Tuvalette doğum yaptı

Kıyıya vuran gizemli canlı panik yarattı! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Kıyıya vuran gizemli canlı panik yarattı! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.