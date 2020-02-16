YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway’de sevenleriyle buluştu

Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway’de sevenleriyle buluştu

BOLU HABERLERİ  | 16.02.2020 17:13 | Son Güncelleme

Türk pop müziğinin sevilen ismi Tan Taşçı, Highway Alışveriş Merkezi’nde verdiği konserde sevenleriyle bir araya geldi.Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol tesisi olan Highway Alışveriş Merkezi, ziyaretçileri için muhteşem bir konser düzenledi.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Tan Taşçı, Highway Alışveriş Merkezi’nde verdiği konserde sevenleriyle bir araya geldi.
Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol tesisi olan Highway Alışveriş Merkezi, ziyaretçileri için muhteşem bir konser düzenledi. Türk pop müziğinin genç isimlerinden Tan Taşçı’nın sahne aldığı konserde, genç şarkıcının hayranları konser alanını saatler öncesinden doldurdu. Taşçı’nın sahneye çıkmasıyla birlikte büyük coşku yaşayan hayranları, şarkıları da genç sanatçıyla birlikte söyledi.
Konser boyunca şarkılara eşlik eden hayranlar, bol bol fotoğraf ve video da çekti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Pes etmedik, asla etmeyeceğiz"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Pes etmedik, asla etmeyeceğiz"

Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 1 yaralı

Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 1 yaralı

TOKİ 694 konutu bu alana yapacak

TOKİ 694 konutu bu alana yapacak

Bolu Namaz Vakitleri 16 Şubat Pazar

İmsak
06:16
Sabah
07:41
Öğle
13:13
İkindi
16:07
Akşam
18:35
Yatsı
19:55

Bolu Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Pazar

Özgür Eczanesi
Merkez
Saruhan Eczanesi
Merkez
Taner Eczanesi
Gerede
Göynük Eczanesi
Goynuk
Emir Eczanesi
Mengen
Nur Eczanesi
Mudurnu
Ayçiçeği Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bolu’da kaçak avlanan 3 kişiye 5 bin TL ceza kesildi

Bolu’da kaçak avlanan 3 kişiye 5 bin TL ceza kesildi

Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreyi geçti

Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreyi geçti

Bolu'a kafede çıkan yangın söndürüldü

Bolu'a kafede çıkan yangın söndürüldü

Kartalkaya yarıyıl tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı

Kartalkaya yarıyıl tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı

Uyuşturucunun Yerini Söyleyen 2 Sanığa 'etkin Pişmanlık' Indirimi

Uyuşturucunun Yerini Söyleyen 2 Sanığa 'etkin Pişmanlık' Indirimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.