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Popülasyonu artan nesli tehlike altındaki yaban keçileri Tunceli'ye güzellik katıyor

04.09.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaçak avcılıkla mücadele çerçevesinde sayıları artan keçiler, kışın alçak kesimlerde, bahar ve yaz döneminde ise 3 bin rakımlı dağların zirvelerinde yiyecek arıyor - Yöre sakini Hüseyin Kalsen: - "Burada yaban keçisi, bozayı, kurt, tilki, tavşan, keklik ve kartal gibi çeşitli türler yaşıyor. Yaban keçileri de insanlardan kaçmıyor çünkü bu coğrafyada yaşayanlar onlarla ilgili kötülük düşünmüyor"

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'de nesli tükenme riski taşıdığı için koruma altına alınan ve son yıllarda popülasyonları artan yaban keçileri, yaşamlarını sürdürdükleri dağ, orman ve vadilere ayrı güzellik katıyor.

Dört mevsim farklı güzelliklere bürünen kent, el değmemiş doğası, bitki örtüsü çeşitliği ve su kaynaklarıyla çok sayıda canlı türünü barındırıyor.

Türkiye'nin en önemli milli parklarından olan Munzur Vadisi Milli Parkı'nın bulunduğu kentte, vaşak, su samuru, bozayı, kurt, kartal, sincap, çengel boynuzlu dağ keçisi ve tilki gibi hayvanlar yaşıyor.

Bölgede nesli yok olma tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan yaban keçileri de Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Çemişgezek ve Mazgirt ilçelerindeki birçok dağı mesken tutuyor.

- Kaçak avcılarla mücadele sayesinde sayıları artıyor

Kaçak avcılıkla mücadele çerçevesinde sayıları artan keçiler, kışın alçak kesimlerde, bahar ve yaz döneminde ise 3 bin rakımlı dağların zirvelerinde yiyecek arıyor.

Otlakların azaldığı sonbahar aylarında da sürü oluşturan keçiler, yüksek noktalardan dağların eteğindeki yerleşim yerlerinin yakınına kadar iniyor.

Kentteki Demirkapı köyü, Rabat ve Munzur Vadisi'nde şu sıralar sıkça görülen keçiler, belirledikleri alanlarda su içip beslendikten sonra kayalarda tuz ihtiyacını gideriyor.

Doğa turizmi açısından da büyük öneme sahip olan keçiler, kente gelen çok sayıda yerli ve yabancı turistin yanı sıra fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

Yöre sakini Hüseyin Kalsen, AA muhabirine, Tunceli'nin birçok doğal güzelliğe ev sahipliği yaptığını söyledi.

- "Yaban hayvanlarını doğal ortamlarında görüyoruz"

Kentin yaban hayatı açısından da önemli bir yer olduğunu ifade eden Kalsen, "Burada dağlık ve ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanlarını hayvanat bahçesinde değil de doğal ortamlarında görüyoruz. Burada yaban keçisi, bozayı, kurt, tilki, tavşan, keklik ve kartal gibi çeşitli türler yaşıyor. Yaban keçileri de burada yaşayan insanlardan kaçmıyor. Çünkü bu coğrafyada yaşayanlar keçilerle ilgili kötülük düşünmüyor." dedi.

Doğasever Hüsniye Kalsen de Tunceli'de dört mevsim gezilecek alanların olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti.

Kalsen, dağları gezerken çeşitli bitki ve hayvan türleriyle karşılaştığını dile getirerek, "Mesela yaban keçilerinin korunması çok önemli. Bu canlılar yöre sakinlerince kutsal sayılıyor ve Tunceli dağlarında gezerken yaban keçilerini görmek beni mutlu etti. Çok sarp ve kayalık yerlerde geziyorlar." ifadelerini kullandı.

Öğretmen Fevzi Çapar da Hatay'dan Tunceli'ye gelerek doğayla iç içe tatil yaptığını aktardı.

Yemyeşil doğada zaman geçirmenin keyifli olduğunu anlatan Çapar, "Yaban keçileri ve daha birçok canlı türünü doğal ortamında görme fırsatı buldum. Başka hiçbir yerde böyle bir imkan yok. Bu anlamda burada yaşayan vatandaşları tebrik ediyorum ve doğalarına sahip çıkıyorlar. Burada yaban keçileri insanlar müdahale etmediği için özgürce geziyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli doğa yaban keçisi

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