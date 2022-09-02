"Porno bağımlısıyım" itirafı! Kim Kardashian'ın eski kocası Kanye West'ten bomba sözler

Ünlü rapçi Kanye West, eski eşi Kim Kardashian'la olan çocukları North, Chicago, Saint ve Psalm'ın hangi okula gideceği konusundaki anlaşmazlığa ilişkin yazışmaları yayınladı.

Bir diğer paylaşımında ise Kardashian kardeşlerin daha önce birlikte olduğu Tristan Thompson, Scott Disick ve Travis Scott'u anarak söz konusu kişileri 'sperm donörleri'ne benzeten Kanye, "Bu işte birlikteyiz" dedi.

Khloe Kardashian ve Tristan Thompson 2, Scott Disick ve Kourtney Kardashian çiftinin 3, Travis Scott ve Kylie Jenner çiftinin ise 2 çocukları bulunuyor.

SEKS KASEDİNİ İMA ETTİ

Pek çok mesajı ifşa eden Kanye West bir diğer paylaşımında ise Kim'in ünlü seks kasedine ve Playboy dergisine verdiği pozlara imada bulunarak "Kris'in seni de tıpkı Kyle ve Kim'i yaptığı gibi Playboy malzemesi haline getirmesine izin verme. Hollywood dev bir genelev. Pornografi ailemi mahvetti. Porno bağımlılığımla mücadele ediyorum ama Instagram bunu teşvik ediyor. Bunun kızlarım Northy ve Chicago'ya da olmasına izin vermeyeceğim" dedi.

Kim ve Kanye çifti, 2014 yılında dünya evine girmiş ve 2021 yılında ayrılana dek 4 çocuk sahibi olmuştu.

