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"Porsuk Çayı ıslah edilmeli"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.11.2020 11:19 | Son Güncelleme

Kütahya’da, İkizhüyük Mahallesini ziyaret eden Belediye Başkanı Alim Işık, İkizhüyük’te önemli ölçüde kilit taşı döşeme çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Kütahya’da, İkizhüyük Mahallesini ziyaret eden Belediye Başkanı Alim Işık, İkizhüyük’te önemli ölçüde kilit taşı döşeme çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Başkan Işık gelen talepleri 2021yılı programında tamamlayacaklarını belirtti.
İkizhüyük Mahallesini ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, mahalle muhtarı Veysel Uygun’a misafirperverlikleri için teşekkür etti. Başkan Işık, “Bugüne kadar İkizhüyük Mahallemize doğalgazın getirilmesi konusunda ciddi çalışmalarımız oldu. Bu vesile ile Çinigaz şirketimize teşekkür ediyoruz. Tüm hemşerilerimiz bu çalışmadan yararlanıyor. Çok büyük miktarda mahallemize kilit taşı döşeme hizmetimiz oldu. İnşallah 2021 yılı içerisinde de muhtarımızın taleplerini aldık. Bu mahallemizin önemli bir imar sorunu var. Onun çözümü konusunda çalışacağız. Özellikle Porsuk Çayı’nın ıslahı konusunda Devlet Su İşleri’yle görüşerek bu konuyu bir an önce hızlandıracağız. Uzunkır mevkiinin imara açılması ile çalışmamızı başlatacağız. Eksik kalan kilit taşı döşemelerinin tamamlanması, yol kenarlarının ağaçlandırılması ve katı atık bertaraf tesisinden gelen kokunun önlenmesi konusunda muhtarlığımızın taleplerini aldık. Bunları da çalışma programı içinde yerine getireceğiz. Mahallemize sahip çıktıkları için muhtarımıza, çalışma ekibine ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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