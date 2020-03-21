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Porsuk mesire alanı ağaçlandırılıyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.03.2020 11:55 | Son Güncelleme

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce Porsuk mesire alanında yapılan ağaçlandırma çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.Kütahya-Eskişehir karayolunun 30.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce Porsuk mesire alanında yapılan ağaçlandırma çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.
Kütahya-Eskişehir karayolunun 30. kilometresinde yer alan 150 dönümlük Porsuk mesire alanında yapılan ağaçlandırma ve çevre düzenleme çalışmalarında 230 adet ehrami karaçam, 150 adet at kestanesi, 60 adet ıhlamur, 60 adet iğde, 50 adet dişbudak, 60 adet akçaağaç ve 165 adet çınar olmak üzere toplam 775 adet fidan toprakla buluştu. Dikilen fidanlar ile adeta botanik bahçesine dönüşecek olan Mesire yeri, vatandaşların doğa ile baş başa olmaları için en güzel şekilde hazırlanıyor.
Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Kütahya Beylerbeyi Tarih Araştırmaları Çevre ve Eğitim Derneği tarafından Orman Genel Müdürlüğünden 29 yıllığına kiralanan dört mevsim piknikçilerin tercih edeceği bir mekan olarak tasarlanan kır lokantası, mescit, büfe, çeşme, çocuk oyun alanı, piknik masaları ve kamelyaların yer aldığı Porsuk Mesire Yerinin bölge sakinlerinin ihtiyacına cevap verecek nitelikte bir yer olduğunu belirterek, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü olarak yapılan ağaçlandırma çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.
Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem eşliğinde Mesire alanını gezen Bölge Müdürü Keskin, 150 dönümlük alana hakim ve porsuk çayının güzelliğine karşı kurulan Porsuk Mesire alanında ağaçlandırma çalışması yapan personele kolaylıklar dileyerek, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

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