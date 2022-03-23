Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı çeşitli etkinliklerle başladı.

Kovid-19 nedeniyle 2 yıldır sokaklarda kutlanamayan karnaval, kapılarını tekrar ziyaretçilerine açtı.

Karnaval etkinlikleri kapsamında, Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nde Portakal Çiçeği Büyükler Kış Kupası Türkiye Serisi tenis turnuvası gerçekleştirildi.

Yaklaşık 100 sporcunun katıldığı turnuvada, tenisçiler dereceye girebilmek için mücadele etti. 25 Mart Cuma gününe kadar sürecek turnuvada dereceye girenlere ödülleri törenle verilecek.

Fransa Büyükelçiliği Kültür Merkezi ve Adana Alliance Française Kültür Derneğince, Büyükşehir Tiyatro Fuayesi'nde Saima Altunkaya'nın fotoğraflarının yer aldığı sergi de açıldı.

- Karnavalın açılışı kostümlü kortejle yapılacak

Resmi açılışı 26 Mart'taki kostümlü kortejle yapılacak karnavala, sanatçılar, korolar ve çok sayıda vatandaş katılacak.

Açılış töreninin ardından yapılacak karnaval konserlerinde de şarkıcı Haluk Levent ve Japon bağlama sanatçısı Yukari Fumuro sahne alacak.

Karnaval kapsamında hızlı dürüm yeme yarışması, halk koşusu, su korteji ve portakallı lezzetler yarışması gibi eğlenceli etkinliklerin yanı sıra Türkiye Jokey Kulübünce Portakal Çiçeği Koşusu düzenlenecek.



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