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Portakalla kurulan kardeşlik köprüsü Şırnak’a ulaştı

AYDIN HABERLERİ  | 02.03.2020 15:33 | Son Güncelleme

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni Ahmet Tokkaya, okulun bahçesinden öğrencileriyle birlikte topladığı portakal ve mandalinaları 20 yıl önce görev yaptığı Kars Sarıkamış’ın ardından Şırnak’a ulaştırarak gönül köprüsü kurdu.Kars Sarıkamış Kazıkkaya İlköğretim Okulu’nda 20 yıl önce görev yapan öğretmen Ahmet Tokkaya, şu an görev yaptığı Sultanhisar Kabaca İlkokulu bahçesinden öğrencileriyle beraber yetiştirip topladığı portakal ve mandalinaları paketleyip Kazıkkaya İlköğretim Okulu öğrencilerine göndererek kardeşlik köprüsü kurmuştu.“Kardeşim de tatsın, geleceğe umutla baksın” sloganıyla Aydın’dan Sarıkamış’a kurulan kardeşlik köprüleri, bu kez Şırnak’a uzandı.

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni Ahmet Tokkaya, okulun bahçesinden öğrencileriyle birlikte topladığı portakal ve mandalinaları 20 yıl önce görev yaptığı Kars Sarıkamış’ın ardından Şırnak’a ulaştırarak gönül köprüsü kurdu.
Kars Sarıkamış Kazıkkaya İlköğretim Okulu’nda 20 yıl önce görev yapan öğretmen Ahmet Tokkaya, şu an görev yaptığı Sultanhisar Kabaca İlkokulu bahçesinden öğrencileriyle beraber yetiştirip topladığı portakal ve mandalinaları paketleyip Kazıkkaya İlköğretim Okulu öğrencilerine göndererek kardeşlik köprüsü kurmuştu.

“Kardeşim de tatsın, geleceğe umutla baksın” sloganıyla Aydın’dan Sarıkamış’a kurulan kardeşlik köprüleri, bu kez Şırnak’a uzandı. Okulda yetiştirilen portakallardan Şırnak Başağaç İlkokulu ile Başağaç İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine gönderen 155 öğrenci ve 14 öğretmen, çektikleri videoyla binlerce kilometre uzağa selam gönderdi. Portakal ve mandalinaları alan Şırnaklı çocuklar ise “Teşekkür ederim kardeşim, Şırnak’tan selamlar” ifadeleriyle Aydınlı kardeşlerine teşekkür etti.
Proje kapsamında Kars ve Şırnak’ın ardından önümüzdeki günlerde Erzurum, Bitlis, Tokat ve Aksaray illerinde yaşayan bin 500 öğrenciye portakal ve mandalina ulaştırılması hedefleniyor. Öğrencilerin minik yüreklerine iyilik tohumları eken çalışma ile toplumda vefa, iyilik ve paylaşma duygularının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Hazırladığı bu projeyle öğrencilerine iyi davranışları aşılamak istediğini belirten Ahmet Tokkaya, “Okulumuzdan topladığımız mandalinaları, Kars Sarıkamış’ın ardından bu kez Şırnak Başağaç İlkokulu ile Başağaç İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine gönderdik. Bir iyilik örneği olması açısında da oradaki çocuklarımızı sevindirmiş oluyoruz. Kardeşim de tatsın, geleceğe umutla baksın, iyilikler çoğalsın diyoruz” dedi.

“Afiyet olsun kardeşim”
Paylaşmanın çok güzel bir duydu olduğuna işaret eden Meryem Bora isimli öğrenci de, “Okulda yetiştirdiğimiz mandalina ve portakalları Şırnak’taki kardeşlerimize gönderdik. Bu sayede oradaki kardeşlerimizi sevindirmek istedik. Kardeşim de tatsın, geleceğe umutla baksın, iyilikler çoğalsın istiyoruz. Afiyet olsun kardeşim” diye konuştu.

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