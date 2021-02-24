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Portekiz'de yakalanıp literatüre giren "yılan kurdu balığı" Çanakkale Boğazı'nda görüntülendi

24.02.2021 11:29 | Son Güncelleme:
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ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezginer Tunçer: - "Kızıldeniz'den denizlerimize giren, Doğu Akdeniz'den, önce Akdeniz'e, oradan Ege'ye, oradan da Marmara'ya göç eden balıklardan biri olmuştur. Türkiye denizlerinde ilk defa bu kadar net görüntülerini alabildiğimiz balıklar arasındadır"

ÇANAKKALE (AA) - MURAT YÜKSEL - Çanakkale'de gırgır teknesiyle ava çıkan balıkçılar, literatüre geçen yıl Portekiz'den giren "yılan kurdu balığı" yakaladı.

Güzelyalı köyünden istavrit avı için denize açılan balıkçıların ağına, yaklaşık 50 metre derinlikte ilginç bir balık türü takıldı.

Balıkçıların çektiği görüntüleri inceleyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezginer Tunçer, Latince adı "Ophichthus Rufus" olan deniz canlısının "yılan kurdu balığı" olduğunu belirledi.

Tunçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale Boğazı'nın biyolojik bir koridor olduğunu söyledi.

Yılan kurdu balığının Türkiye'de ilk kez görüntülendiği bilgisini veren Tunçer, şöyle devam etti:

"Balığın Çanakkale Boğazı'nda görülmüş olması bizi çok sevindirdi. Çünkü Kızıldeniz göçmeni olan bu balığın daha önceki literatürlerde Ege ve Akdeniz'de görüldüğü rapor edilmektedir. Ancak bu balığa ait görüntülere ulaşamadık. Son görüntülerdeki bu balığın literatürlerde yılan kurdu balığı olarak geçtiği bilinmektedir. 2020'de Portekiz kıyılarında 3 adet yakalanmış. Literatürden elde ettiğimiz balık örneklerinin sonuçlarına göre bu balığın 595 milimetre boyunda olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Portekiz'den geçen yıl literatüre giren bu balık Türkiye'de ilk kez Çanakkale Boğazı'nda görüntülenmiştir. Bilimsel anlamda da çok önemli bir durumdur."

Prof. Dr. Tunçer, bu tespitle, Çanakkale Boğazı'nın göçmen ve iklim değişikliğinden etkilenen bazı balıkların göç yolu üzerinde olduğunun bir kez daha kanıtlandığını vurguladı.

İklim değişikliğinin sadece balık faunasında değil, denizlerde yaşayan canlılar üzerinde de etkili olduğunu dile getiren Tunçer, "Kızıldeniz'den denizlerimize giren, Doğu Akdeniz'den, önce Akdeniz'e, oradan Ege'ye, oradan da Marmara'ya göç eden balıklardan biri olmuştur. Türkiye denizlerinde ilk defa bu kadar net görüntülerini alabildiğimiz balıklar arasındadır." dedi.

- Doğal yaşamına devam etmesi için denize bıraktılar

Teknenin kaptanı Erhan Çifçi de Güzelyalı açıklarında yakaladıkları balığı görüntüledikten sonra doğal yaşamına devam etmesi için denize bıraktıkları anlattı.

Çifçi, "Marmara'da falan böyle bir şey gözükmedi daha. Herhalde denizlerde yeni bir çoğalma durumu var. Daha önce de dikenli yılan balığı yakalamıştık. O balık 2,5 metre boyundaydı. Böyle bir balığı biz de ilk kez gördük ve çok şaşırdık." diye konuştu.

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