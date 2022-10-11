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Portekizli sanatçı, Trakya Üniversitesinde polyester üzerine taş baskı tekniğini öğretti

11.10.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekizli sanatçı, Trakya Üniversitesinde polyester üzerine taş baskı tekniğini öğretti

EDİRNE (AA) - Baskı resim üzerine çalışmalar yapan Portekizli sanatçı Teresa Pedroso, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileriyle polyester kağıt üzerine litografi (taş baskı tekniği) atölye çalışması yaptı.

Karaağaç Yerleşkesinde düzenlenen atölye çalışmasında Pedroso, öğrencilere yapmaları gerekenleri uygulamalı olarak anlattı.

Daha sonra öğrenciler polyester kağıt üzerine litografi çalışması yaptı.

Fakülte Dekanı Prof. Melihat Tüzün, AA muhabirine Perre Sanat Çalıştayı için Türkiye'ye gelen Teresa Pedroso'nun, davetlerini kırmayarak Trakya Üniversitesine geldiğini söyledi.

Pedroso'nun, öğrencilerle polyester kağıt üzeri litografi uygulaması yaptığını belirten Tüzün, "Normalde litografi taş üzerine baskıdır. Taş üzerine desen çizilir ve onun baskıları alınır. Üniversitemiz taş litografi atölyemiz yok. Kurmak da oldukça maliyetli. O nedenle bu workshopu yapmaya karar verdik." dedi.

Tüzün, öğrencilerin Pedroso'nun yurt dışından getirdiği polyester kağıdı plaka olarak kullandıklarını dile getirdi.

Uygulamanın çevreye zararlı olmadığını ifade eden Tüzün, "Öğrencilerimiz bugün yeni bir baskı resim tekniğiyle tanışmış oldular. Biz burada birçok tekniği öğretebiliyoruz. Bugün ilk defa kağıda yakın bir malzeme üzerine deseni çizip onun baskısını almak onlar için yeni bir tecrübe oldu." diye konuştu.

Pedroso da polyesterin geleneksel olmayan farklı bir materyal olduğunu belirtti.

Bu tekniğin kolaylık sağladığını söyleyen Pedroso, "Polyester malzemenin her iki yönünü de kullanabiliyorsunuz. Elle baskı alabiliyorsunuz. Öğrenciler bu teknikten hoşlandılar. Farklı sanat dallarından öğrencilerle burada olmaktan, onlara bu tekniği öğretmekten mutluyum." dedi.

Uygulamaya fakültenin resim, heykel, grafik bölümlerinden lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlilik programlarından 16 öğrenci katıldı.

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