YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Portekizli teknik direktör Jesus, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Portekizli teknik direktör Jesus, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

01.06.2022 03:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jorge Jesus, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bekleyen Koç Holding'e ait bir helikopterle basın mensupları ve taraftarlara gösterilmeden konaklayacağı yere götürüldü

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin transfer görüşmesinde bulunduğu Portekizli teknik adam Jorge Jesus, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçeli yöneticilerle birlikte Portekiz'in başkenti Lizbon'dan kalkan özel uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Jesus ve beraberindekiler, havaalanına getirilen Koç Holding'e ait bir helikoptere bindirildi. Jesus'un, konaklayacağı yere götürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan Jesus'un İstanbul'a geleceği haberini alan yüze yakın taraftar da havaalanına gelerek yeni teknik direktör adaylarını karşılamak istedi. Basın mensupları da Jesus'u görüntülemek için özel havacılık bölümünde bekleyişini sürdürdü. Ancak Jesus'un helikoptere bindirilmesi nedeniyle taraftar ve basın mensupları yeni hoca adayını göremedi. Taraftarlar, beklerken, "Ali Koç Jesus'u buraya getir" sloganı attı ve Jesus'ın adının geçtiği şarkılar söyledi.

- Fenerbahçe'den Jesus'un ismi geçen ilk paylaşım ve canlı yayın

Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait sosyal medya hesaplarından, Jorge Jesus'un İstanbul'a gelişiyle ilgili paylaşım yapıldı. Twitter hesabından, "Büyük Fenerbahçe taraftarı, Jorge Jesus'un İstanbul'a inişi şimdi canlı yayınla @fbtv ve Fenerbahçe Youtube ekranlarında" ifadesi yer alan bir mesaj yayımlandı. Böylece Jorge Jesus ismi resmi olarak ilk kez telaffuz edilmiş oldu.

Havaalanında bekleyen taraftarlar da Jesus'un gelişi ve konaklayacağı yere götürülüşünü canlı yayın hesaplarından izledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avcılar’da bandolu “Sigarayı bırak” çağrısıAvcılar’da bandolu “Sigarayı bırak” çağrısı
Sivasspor, Ahmet Oğuz ile yollarını ayırdıSivasspor, Ahmet Oğuz ile yollarını ayırdı
Trabzon ve Giresun'da Mavi Marmara saldırısı kınandıTrabzon ve Giresun'da Mavi Marmara saldırısı kınandı

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Haziran Çarşamba

İmsak
03:32
Sabah
05:27
Öğle
13:07
İkindi
17:06
Akşam
20:36
Yatsı
22:23
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölüm döşeğindeki babasını dinleyip evinin hanımı oldu!

Ölüm döşeğindeki babasını dinleyip evinin hanımı oldu!

Soyunup birden bağırmaya başladı! Yolcular ne olduğunu anlamadı

Soyunup birden bağırmaya başladı! Yolcular ne olduğunu anlamadı

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Rekortmen oldu! İnsan yaşıyla 154’e bastı

Rekortmen oldu! İnsan yaşıyla 154’e bastı

“O kadar zenginim ki 41 yaşında emekli olacağım”

“O kadar zenginim ki 41 yaşında emekli olacağım”

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.