Porto - Galatasaray maçının kanalı açıklandı!

BeIN Sports, Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarını yayınlayacağını açıkladı. Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak Porto-Galatasaray maçı da beIN Sports'ta olacak. Ancak karşılaşmaların sadece Digiturk üyelerine üyelere ücretsiz olacağı duyuruldu.

BeIN SPORTS'tan yapılan açıklamada "Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri, Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci hafta müsabakaları ile birlikte Galatasaray'ın heyecan dolu Porto maçını da ek bir ücret ödemeden izleyebilecek" denildi.

