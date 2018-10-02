Porto - Galatasaray maçının kanalı açıklandı!

BeIN Sports, Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarını yayınlayacağını açıkladı. Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak Porto-Galatasaray maçı da beIN Sports'ta olacak. Ancak karşılaşmaların sadece Digiturk üyelerine üyelere ücretsiz olacağı duyuruldu.
BeIN SPORTS'tan yapılan açıklamada "Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri, Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci hafta müsabakaları ile birlikte Galatasaray'ın heyecan dolu Porto maçını da ek bir ücret ödemeden izleyebilecek" denildi.
Eren Derdiyok Porto maçında forma giyebilecek
Fenerbahçe'nin, Cocu'nun ayrılması halinde yeniden yabancı hocayla çalışacağı iddia edildi
Ozan Tufan, Justin Bieber'a özendi!
Hagi, Türk teknik adamla birbirine girdi!
Mehmet Aurelio, Çorum Belediyespor'un başındaki ilk maçta 3 puana uzandı
İşte Garry Rodrigues'in yeni adresi!
Şenol Güneş'ten abisine sert cevap!
Ne yaptın Ronaldo!
Oğuzhan Özyakup'tan Şenol Güneş'e şok tepki
Cristiano Ronaldo'dan tecavüz iddiasına yanıt
Galatasaray maçı öncesi Porto'da Vincent Aboubakar'ın sakatlığı endişe yarattı
Okuyucu Yorumları 5 yorum