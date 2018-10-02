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Porto - Galatasaray maçının kanalı açıklandı!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 02.10.2018 19:54 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde Porto-Galatasaray ve diğer maçların beIN Sports'tan canlı yayınlanacağı açıklandı.

Porto - Galatasaray maçının kanalı açıklandı!

BeIN Sports, Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarını yayınlayacağını açıkladı. Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak Porto-Galatasaray maçı da beIN Sports'ta olacak. Ancak karşılaşmaların sadece Digiturk üyelerine üyelere ücretsiz olacağı duyuruldu.

BeIN SPORTS'tan yapılan açıklamada "Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri, Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci hafta müsabakaları ile birlikte Galatasaray'ın heyecan dolu Porto maçını da ek bir ücret ödemeden izleyebilecek" denildi.

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Porto - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçını beIN Sports mu yayınlanacak?Porto - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçını beIN Sports mu yayınlanacak?
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Anahtar Kelimeler:
Porto-Galatasaray bein sports Şampiyonlar Ligi

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bir fenerbahce taraftari olarak galatasaraya basarilar diliyorum
bein sport.. geçende .. şifreyi kaldırmıştı... şifresiz yayın.. milletin gönlünü kazandırır.
tivubuları iptal edin
Sporun Yıldızı paketi de ne? Süper Lig maçlarının olduğu paketin altında bir paket olmasa gerek...Zaten alt bir spor paketine gerek yok...Her neyse,başarılar Galatasaray.İnşallah yine Ercan Taner yada ümit Aktan anlatır:) 100'ümüzü güldür Galatasaray...
Allah belanızı versin. ülke zaten zıvanadan çıkmış insanlar stresli.. bırakın insanlar Avrupa maçını ücretsiz izlesin biraz stres atsın yenerse azda olsa mutlu olsun. ulan arkadaş bi 90 dk yı bile çok görüyorlar millete...
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