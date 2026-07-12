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Al Ahli'den Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'na 35 milyon Euro!

Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için 35 milyon Euro'luk rekor bir teklif sundu. Son karar bekleniyor.

Al Ahli'den Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'na 35 milyon Euro!
Emre Şen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Nelson Semedo'yu transfer etmek için girişimlerde bulunan Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, şimdi de gözünü sarı-lacivertli takımın bir diğer yıldızına dikti. Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezona damga vuran Kerem Aktürkoğlu, Arap yarımadasının transferdeki yeni hedefi haline geldi. Gelen son haberler, İstanbul devinin kapısının tarihi bir bonservis bedeliyle çalındığı yönünde.

MASADA 35 MİLYON EURO'LUK TEKLİF VAR

Al Ahli den Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu na 35 milyon Euro! 1

TransferFeed kaynaklı haberlere göre, Suudi Arabistan'ın maddi açıdan en güçlü kulüplerinden biri olan Al Ahli, 27 yaşındaki başarılı hücum oyuncusunu renklerine bağlamak için büyük bir operasyon başlattı. Arap ekibinin, milli yıldız için Fenerbahçe yönetiminin kapısını tam 35 milyon Euro'luk devasa bir teklifle çaldığı ortaya çıktı. An itibarıyla hem sarı-lacivertli kurmayların hem de oyuncu cephesinin masadaki bu cazip teklifi derinlemesine değerlendirdiği; iki tarafın da anlaşmaya sıcak bakması halinde transferin hızla resmiyet kazanacağı iddia edildi.

FENERBAHÇE İÇİN DEVASA KÂR FIRSATI

Al Ahli den Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu na 35 milyon Euro! 2

Fenerbahçe yönetimi, Kerem Aktürkoğlu'nu geçtiğimiz yaz transfer döneminde Portekiz temsilcisi Benfica'dan 22.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlamıştı. Sürecin olumlu sonuçlanıp oyuncunun 35 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan'ın yolunu tutması halinde, sarı-lacivertli kulüp yalnızca bir sezon içinde tam 12.5 milyon Euro net kâr elde etmiş olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu fenerbahçe
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