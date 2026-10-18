Porto - PSV Eindhoven Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Porto, PSV Eindhoven ile 20 Ekim 2026 saat 22:00'de Estadio do Dragao'da karşı karşıya geliyor.
Porto, son 5 maçında 4 galibiyet elde etti ve ligde oldukça formda gözüküyor. PSV Eindhoven ise son 2 Şampiyonlar Ligi maçında mağlup oldu ve bu durum takımın moralini etkileyebilir.
Porto kadrosunda Samu Aghehowa (Sakat - Diz Sakatlığı), Zaidu Sanusi (Sakat - Adale Problemi), Nehuen Perez (Sakat - Adale Problemi), Seko Fofana (Sakat - Adale Problemi), Vasco Sousa (Sakat - Bacağından Sakat), Dominik Prpic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), William (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) ve Gabriel Mec (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
PSV Eindhoven kadrosunda Paul Wanner (Sakat - Ayağından Sakat), Kiliann Sildillia (Sakat - Ameliyat), Jerdy Schouten (Sakat - Diz Sakatlığı), Alassane Plea (Sakat), Sam Lammers (Şüpheli - Antrenman Eksikliği), Guus Til (Şüpheli), Ricardo Pepi (Sakat), Adamo Nagalo (Sakat) ve Sami Ouaissa (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.
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