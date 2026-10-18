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Porto - PSV Eindhoven Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Porto ile PSV Eindhoven, Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Her iki takımın da form durumu ve eksik oyuncuları dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Porto - PSV Eindhoven Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Şampiyonlar Ligi
Porto
Salı 22:00
20.10.2026
PSV Eindhoven
Stadyum: Estadio do Dragao Yayın: tabii Spor

Porto, PSV Eindhoven ile 20 Ekim 2026 saat 22:00'de Estadio do Dragao'da karşı karşıya geliyor.

Takımların güncel form bilgileri
Porto

tüm kulvarlar

  • 14.10.2026 Real Betis 3-2 Porto Şampiyonlar Ligi M
  • 10.10.2026 Maritimo 1-2 Porto Portekiz Süper Ligi G
  • 02.10.2026 Deportivo La Coruna 1-3 Porto Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G
  • 20.09.2026 Porto 3-1 Benfica Portekiz Süper Ligi G
  • 12.09.2026 Casa Pia 1-4 Porto Portekiz Süper Ligi G
PSV Eindhoven

tüm kulvarlar

  • 17.10.2026 ADO Den Haag 2-1 PSV Eindhoven Hollanda Eredivisie Ligi M
  • 13.10.2026 RB Leipzig 1-0 PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi M
  • 09.10.2026 PSV Eindhoven 2-0 Heerenveen Hollanda Eredivisie Ligi G
  • 20.09.2026 Twente 3-2 PSV Eindhoven Hollanda Eredivisie Ligi M
  • 13.09.2026 PSV Eindhoven 4-1 Sparta Rotterdam Hollanda Eredivisie Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Porto, son 5 maçında 4 galibiyet elde etti ve ligde oldukça formda gözüküyor. PSV Eindhoven ise son 2 Şampiyonlar Ligi maçında mağlup oldu ve bu durum takımın moralini etkileyebilir.

Eksik Oyuncular

Porto

8 eksik
Samu Aghehowa Sakat Diz Sakatlığı
Zaidu Sanusi Sakat Adale Problemi
Nehuen Perez Sakat Adale Problemi
Seko Fofana Sakat Adale Problemi
Vasco Sousa Sakat Bacağından Sakat
Dominik Prpic Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
William Sakat Ayak Bileğinden Sakat
Gabriel Mec Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

PSV Eindhoven

9 eksik
Paul Wanner Sakat Ayağından Sakat
Kiliann Sildillia Sakat Ameliyat
Jerdy Schouten Sakat Diz Sakatlığı
Alassane Plea Sakat
Sam Lammers Şüpheli Antrenman Eksikliği
Guus Til Şüpheli
Ricardo Pepi Sakat
Adamo Nagalo Sakat
Sami Ouaissa Sakat Kas Sakatlığı

Porto kadrosunda Samu Aghehowa (Sakat - Diz Sakatlığı), Zaidu Sanusi (Sakat - Adale Problemi), Nehuen Perez (Sakat - Adale Problemi), Seko Fofana (Sakat - Adale Problemi), Vasco Sousa (Sakat - Bacağından Sakat), Dominik Prpic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), William (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) ve Gabriel Mec (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

PSV Eindhoven kadrosunda Paul Wanner (Sakat - Ayağından Sakat), Kiliann Sildillia (Sakat - Ameliyat), Jerdy Schouten (Sakat - Diz Sakatlığı), Alassane Plea (Sakat), Sam Lammers (Şüpheli - Antrenman Eksikliği), Guus Til (Şüpheli), Ricardo Pepi (Sakat), Adamo Nagalo (Sakat) ve Sami Ouaissa (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Porto - PSV Eindhoven maçı ne zaman?

20 Ekim 2026 tarihinde oynanacak.

Porto - PSV Eindhoven maçı saat kaçta?

Maç saat 22:00'de başlayacak.

Porto - PSV Eindhoven maçı hangi kanalda?

Maç tabii Spor kanalında yayınlanacak.

Porto - PSV Eindhoven maçında hangi oyuncular eksik?

Porto'da Samu Aghehowa, Zaidu Sanusi, Nehuen Perez, Seko Fofana, Vasco Sousa, Dominik Prpic ve William eksik. PSV Eindhoven'da ise Paul Wanner, Kiliann Sildillia, Jerdy Schouten, Alassane Plea, Sam Lammers, Guus Til, Ricardo Pepi, Adamo Nagalo ve Sami Ouaissa yok.

Porto ve PSV Eindhoven'ın ligde kaç puanı var?

Bu bilgiye ulaşamadık.

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Anahtar Kelimeler:
PSV FC Porto
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