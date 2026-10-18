Porto - PSV Eindhoven Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Porto Salı 22:00 PSV Eindhoven

Porto, PSV Eindhoven ile 20 Ekim 2026 saat 22:00'de Estadio do Dragao'da karşı karşıya geliyor.

Takımların güncel form bilgileri Porto tüm kulvarlar Real Betis 3-2 Porto Şampiyonlar Ligi M

Maritimo 1-2 Porto Portekiz Süper Ligi G

Deportivo La Coruna 1-3 Porto Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G

Porto 3-1 Benfica Portekiz Süper Ligi G

Casa Pia 1-4 Porto Portekiz Süper Ligi G PSV Eindhoven tüm kulvarlar ADO Den Haag 2-1 PSV Eindhoven Hollanda Eredivisie Ligi M

RB Leipzig 1-0 PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi M

PSV Eindhoven 2-0 Heerenveen Hollanda Eredivisie Ligi G

Twente 3-2 PSV Eindhoven Hollanda Eredivisie Ligi M

PSV Eindhoven 4-1 Sparta Rotterdam Hollanda Eredivisie Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Porto, son 5 maçında 4 galibiyet elde etti ve ligde oldukça formda gözüküyor. PSV Eindhoven ise son 2 Şampiyonlar Ligi maçında mağlup oldu ve bu durum takımın moralini etkileyebilir.

Eksik Oyuncular Porto 8 eksik Samu Aghehowa Zaidu Sanusi Nehuen Perez Seko Fofana Vasco Sousa Dominik Prpic William Gabriel Mec PSV Eindhoven 9 eksik Paul Wanner Kiliann Sildillia Jerdy Schouten Alassane Plea Sam Lammers Guus Til Ricardo Pepi Adamo Nagalo Sami Ouaissa

Porto kadrosunda Samu Aghehowa (Sakat - Diz Sakatlığı), Zaidu Sanusi (Sakat - Adale Problemi), Nehuen Perez (Sakat - Adale Problemi), Seko Fofana (Sakat - Adale Problemi), Vasco Sousa (Sakat - Bacağından Sakat), Dominik Prpic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), William (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) ve Gabriel Mec (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

PSV Eindhoven kadrosunda Paul Wanner (Sakat - Ayağından Sakat), Kiliann Sildillia (Sakat - Ameliyat), Jerdy Schouten (Sakat - Diz Sakatlığı), Alassane Plea (Sakat), Sam Lammers (Şüpheli - Antrenman Eksikliği), Guus Til (Şüpheli), Ricardo Pepi (Sakat), Adamo Nagalo (Sakat) ve Sami Ouaissa (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.