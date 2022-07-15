YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gümüşhane
  4. PORTRE - Necmettin öğretmen şehadetinin 5'inci yılında anılıyor

PORTRE - Necmettin öğretmen şehadetinin 5'inci yılında anılıyor

15.07.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhaneli sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın görev yerinden memleketine dönerken PKK'lı teröristlerce Tunceli'de katledilmesinin üzerinden 5 yıl geçti - Şehit öğretmenin adı, Gümüşhane ve Şanlıurfa başta olmak üzere birçok ilde yaşatılıyor

TUĞBA YARDIMCI - Görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden 2017 yılında memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın şehadetinin üzerinden 5 yıl geçti.

Necmettin Yılmaz, 14 Aralık 1993'te Gülay ve Hamit Yılmaz çiftinin ikinci çocuğu olarak Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde dünyaya geldi.

Eğitim hayatına doğup büyüdüğü ilçedeki Demirkapı İlköğretim Okulunda başlayan Yılmaz, ardından Gümüşhane Bağlarbaşı Yatılı Bölge Ortaokulu ve Gümüşhane Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesine devam etti.

Üniversite eğitimi için ailesinin yanından ilk kez ayrılarak Artvin'e giden Yılmaz, 2015 yılında Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.

Çevresinde sakin kişiliğiyle tanınan Yılmaz, meslek hayatına 2015-2016 eğitim öğretim yılında Torul'un Altınpınar İlkokulunda ücretli sınıf öğretmenliği yaparak başladı.

Yılmaz, 16 Ekim 2016'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Çiftçibaşı İlkokuluna atandı. 8 aylık öğretmen olan ve öğrencileri tarafından çok sevilen genç öğretmen, 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için Şanlıurfa'dan memleketi Torul'a dönerken, PKK'lı teröristlerce Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi kesiminde, babasının maddi desteği ile yeni aldığı aracı yakıldıktan sonra kaçırıldı.

23 yaşındaki Necmettin öğretmenin naaşı, aramaların 27'nci gününde 12 Temmuz 2017'de Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulundu.

Necmettin Yılmaz'ın cenazesi, 16 Temmuz 2017'de Torul ilçe merkezindeki törenin ardından doğup büyüdüğü Demirkapı köyündeki aile kabristanına defnedildi.

- Kanı yerde bırakılmayan şehidin adı yaşatılıyor

Tunceli Valiliği, Necmettin Yılmaz'ı katleden terörist grubun, İl Jandarma Komutanlığınca 19 Temmuz 2017'de Nazımiye ilçesi kırsalındaki keşif gözetleme faaliyetleri esnasında silahlı insansız hava aracı tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Yılmaz'ın görev yaptığı Siverek Çiftçibaşı İlkokulunun adı "Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz İlkokulu" olarak değiştirildi.

Yılmaz'ın memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Torul Anadolu İmam Hatip Lisesinin adı da "Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi" oldu.

Tunceli kent merkezi Mameki Köprüsü'nden başlayarak Pülümür karayolundaki 6 kilometrelik güzergahın adı "Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Bulvarı" olarak değiştirildi.

Yılmaz'ın adı Şanlıurfa, Malatya, Hatay, Kırklareli, Adana, Ağrı, Burdur, Eskişehir ve Batman'daki çeşitli okullarda kütüphanelere, bilim sınıfı, okuma salonu ve atölyelere verildi.

Şehidin ismi, İzmir'in Çeşme ilçesindeki Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz İlkokulunda da yaşatılıyor.

Tunceli Valiliği tarafından Necmettin Yılmaz adına yaptırılan gezici anaokulu ise hizmete devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Harmancık köyünde kurulan Doğu Karadeniz'in ilk İş Geliştirme Merkezine, Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi adı verildi.

Öğrencilerine yaz tatili için veda ederken, "Çok çalışın" nasihatinde bulunan şehit öğretmen anısına çeşitli illerde hatıra ormanı oluşturuldu, kan bağışı kampanyasının yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrenciler için kırtasiye yardımı ve kermes gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gümüşhane ve Trabzon'da tefecilik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındıGümüşhane ve Trabzon'da tefecilik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Samsunspor, Yusuf Emre Gültekin ile prensipte anlaştıSamsunspor, Yusuf Emre Gültekin ile prensipte anlaştı
İzmir'de bir kadın evinde ölü bulunduİzmir'de bir kadın evinde ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane

Gümüşhane Namaz Vakitleri 15 Temmuz Cuma

İmsak
03:05
Sabah
04:57
Öğle
12:33
İkindi
16:30
Akşam
19:59
Yatsı
21:42
Gümüşhane ECZANELER
Gümüşhane ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eski hallerini gören inanamıyor! En yakınları bile tanıyamıyor

Eski hallerini gören inanamıyor! En yakınları bile tanıyamıyor

Hastalıkları defeden iksir! İki malzemeli ilaç

Hastalıkları defeden iksir! İki malzemeli ilaç

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Öldürdü, pişirdi, yedi! ''Haşlama sevmediğim için kızarttım''

Öldürdü, pişirdi, yedi! ''Haşlama sevmediğim için kızarttım''

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.