Posbıyık: “57 mezarlığı temizleyip bakımlarını yapıyoruz”

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Kurban Bayramı öncesi ilçedeki 57 mezarlıkta temizlik, bakım, onarım çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, “Kurban Bayramı öncesi 57 mezarlığımızda ekiplerimiz gerekli temizlik çalışmasını yapıyor. Arife günü şehir mezarlığımızda yine mevlid programı düzenleyerek halkımıza sosyal medya hesaplarından canlı yayınla aktaracağız” dedi.

Pandemi döneminde kısıtlamalar nedeniyle evde kalarak yakınlarının kabirlerini ziyaret edemeyen vatandaşlar için Ramazan Bayramı öncesinde mezarlarda bakım, onarım çalışması başlatan Kdz. Ereğli Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde de 57 mezarlığı bayrama hazırlıyor.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla Mezarlıklar Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü işbirliğinde mezarlıklarda başlayan temizlik, bakım, onarım çalışmalarıyla tırpan işleri arife gününe kadar tamamlanacak.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, mezarlıklarda çapa işlerini yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret ederek ‘Emekleriniz için teşekkür ediyorum. Arife gününe kadar bu çalışmaları tamamlayarak önemli bir hizmeti daha yerine getirmiş olacağız” dedi.

Posbıyık şunları söyledi: “Ramazan Bayramı öncesi pandemi nedeniyle kısıtlama olduğu için tüm mezarlarımızda bakım, onarım yaparak çiçeklendirmiştik. Kurban Bayramı’nda kısıtlama olup olmayacağını henüz bilmiyoruz. Ancak halkımızın gönlü rahat olsun, her türlü ihtimali değerlendirerek 57 mezarlıkta ekiplerimiz gerekli çalışmaları yapıyor. Arife günü şehir mezarlığımızda yine mevlid programı düzenleyerek halkımıza sosyal medya hesaplarından canlı yayınla aktaracağız.”

