Posbıyık, AK Parti Kdz. Ereğli teşkilatını ziyaret etti

Bozkurt “Milletvekillerimizle ilgili görüşlerinize katılmıyorum”

Başkan Posbıyık’ın AK Parti Milletvekili Hamdi Uçar ile diğer milletvekillerini eleştirmesi üzerine AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, bu konudaki görüşlerine katılmadığını, milletvekillerinin Ereğli’ye hizmet noktasında ellerinden gelen gayreti gösterdiğini söyledi. Bozkurt konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “Ziyaretiniz bizi fazlasıyla onurlandırmıştır. Bizim olduğumuz yerde haklının ve adaletin dışında bir durumun söz konusu olmayacağı çok iyi bilinmeli. Temelinde hukuki, meşruiyet olan, Ereğli’nin ortak menfaatine olan her konuda biz elimizi taşın altına sokacağımızı ifade ettik. Bunun dışındaki durum bizim yönetimimizde AK Parti’de olmayacaktır. Biz kararlarımızı AK Parti İlçe Teşkilatı olarak bağımsız, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan veriyoruz. Yine belediye grubu olarak hiç kimsenin etkisi altında kalmadan özgür hür irademizle kararlarımızı veriyoruz. Burada iradesini ortaya koyabilecek çok nitelikli arkadaşlarımız var. Bizim kimsenin etkisi altında kalma gibi durumumuz söz konusu değil. Ereğli’nin hak ve menfaatine olabilecek, temelinde hukuki meşruiyet olan her türlü tasarrufun yanındayız. Biz milletvekillerimizle birlikte çalışma durumundayız. AK Parti Ereğli İlçe Teşkilatı Milletvekillerinin dışında bir tasarruf üretemez. Milletvekillerimiz de inşallah bundan sonraki süreçte bizimle beraber Ereğli’nin menfaatleri noktasında her türlü tasarrufu yapacaklardır. Bu noktada en azından biz bunun mücadelesini fazlasıyla vereceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Siyaset olmazsa olmazımız değildir. İlla siyasetin içinde olacağız diye kendimizden taviz verecek durumda değiliz. Kimse AK Parti İlçe Teşkilatına yön veremez. Milletvekillerimizle ilgili görüşlerinize katılmıyorum. Vekillerimizin Ereğli menfaatleri dışında hareket edeceklerini düşünmüyorum. Ereğli’nin ortak menfaatlerinde yapılacak her türlü tasarrufta sizlerin yanındayız.”

Başkan Posbıyık daha sonra ziyaretin anısına Bozkurt’a Herkül heykeli hediye etti, birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.