Posbıyık, AK Parti Kdz. Ereğli teşkilatını ziyaret etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı’na iade-i ziyarette bulundu.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ve yönetimi tarafından karşılanan Başkan Posbıyık’a belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Bozkurt, ziyareti nedeniyle Başkan Posbıyık’a teşekkür etti. AK Parti yönetimine tekrar ‘hayırlı olsun’ diyen Başkan Posbıyık, kent gündemiyle ilgili mesajlar verdi.

“Ortak noktamız Ereğli meselesi”

AK Parti İlçe Başkanlığı görevine seçilen Av. Saffet Bozkurt’un bu görevinde başarılı olacağına inandığını ve birlikte kente güzel hizmetler yapmayı umduklarını anlatan Başkan Posbıyık şunları söyledi: “Ereğli’yi iyi noktaya getirebilmek için davamız, mücadelemiz bir. El ele verip inşallah güzel işler yapmaya çalışacağız. Hepimiz birer partinin mensubuyuz. Ereğli halkının rahat etmesi için, mutlu olması için bizler el ele çalışmak durumundayız. Partilerimiz, anlayışımız farklı olsa da ortak noktamız Ereğli meselesi. Saffet bey çok sevdiğim eski dostumdur. Ben şahidim ki Ereğli sevdalısıdır. Birçok ortak çalışmamız oldu. Mesela Şamlar Okulu’nu hatırlıyorum. Ben belediye olarak bir şeyler yapmaya çalıştım kendisi de cebinden bir şeyler yaptı. Ormanlı’da yaptıklarını biliyorum. Herkese yardım etmeye çalışan, yardım ederken de reklamını yapmayan ilkeli arkadaşımızdır. Siyasette yetkili bir yere geldi. İnşallah birlikte güzel işler yaparız. Ereğli’de çok büyük sıkıntılar var. Bizim bizden başka dostumuz yok. Nedense bizi hep kıskanıyorlar. ERDEMİR’in burada kurulması gerekçe oluyor. Sanki herkes Demir Çelik’ten büyük paralar alıyor ve ERDEMİR Ereğli’ye yetiyor gibi bir anlayıştan dolayı devletten gelen bütün yatırımları, yardımları maalesef Zonguldak, Çaycuma ve Devrek’e gönderiyorlar; açıkça konuşuyorum. Bize bir şey göndermiyorlar. 2016 yılında gelen Havuz Projesi Kilimli’ye gitti. Ereğli’ye yapılmadı. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Ereğli hep mağdur oluyor. Bütün siyasi parti ilçe başkanları, hepimiz birbirimizi dinleyerek, doğruları anlatarak Ereğli’ye iyilik yapabileceğimize inanıyorum. Bunun için de diyalog ve iletişim olması gerektiğine inanıyorum.