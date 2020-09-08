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Posbıyık AKM’deki çalışmaları anlattı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 08.09.2020 17:50 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Atatürk Kültür Merkezi’nde yürütülen tadilat çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Atatürk Kültür Merkezi’nde yürütülen tadilat çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, bir süre önce tadilatına başlanan ve hızlı bir şekilde ilerleyen Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) çalışmaları yerinde inceledi. Projede gelinen aşama hakkında bilgi alan Başkan Posbıyık, inceleme sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Atatürk Kültür Merkezi’ni kullanışlı hale getirmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Buranın ön projeleri çizildi, büyük bir tadilata girdik.
En büyük sorunumuz çatısıyla ilgiliydi. Hava sistemleri iyice bozulmuştu. Yılların binası, yorgun bir bina Çatı elden geçirildi; komple akıntı olayları ortadan kaldırıldı. Isıtma ve havalandırma tamamen elden geçti. Bazı duvarları yıkmak suretiyle yeni sergi salonları ortaya çıkarttık. Sinema salonunda sahneyi aşağıya indirdik. Opera ve bale gösterileri için de standart düzen getireceğiz. Yeni bir sahne hazırlığı yaptık. Koltukların hepsini değiştireceğiz. Burada büyük bir değişim hayata geçiriliyor. Dinlenme yeri de yapıyoruz. Binanın iç düzeninde büyük değişiklikler var. En kısa zamanda yine AKM ismiyle halkımızın hizmetine devam edecek. Tiyatro, sergi, mezuniyet geceleri gibi farklı alanlarda kullanılabilecek çok amaçlı salonlarımız var. İhtiyacı karşılaması için salon sayısını elimizden geldiği kadar çoğalttık. Yeni düzenlemeyle duvarlar yıkıldı, alanlar genişletildi. Yeni yeni salonlar ortaya çıkardık. Hayırlı olsun diyorum şimdiden.”

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