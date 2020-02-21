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Posbıyık dünya birincileri kutladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 21.02.2020 16:10 | Son Güncelleme

Zonguldak Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Caribou Matematik Yarışması’nda dünya birincisi olan Kdz.

Zonguldak Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Caribou Matematik Yarışması’nda dünya birincisi olan Kdz. Ereğli BİLSEM’in dört öğrencisini, öğretmenleri ve velileri başkanlık makamında ağırladı.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, farklı ülkelerden 7 bin 328 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nın 3’ncü aşamasında dünya birincisi olan Bilim ve Sanat Merkezi’nin (BİLSEM) 4 öğrencisini başkanlık makamında ağırladı.
Ziyarette, dünya birincileri Ege Karakaya, Mustafa Rüzgar Kocamanoğlu, Yağız Selim Köklü ve Işıl Ceylin Demirhan’la birlikte BİLSEM Müdürü Serkan Çakır, BİLSEM Matematik Öğretmeni Çağla Gençtürk, Kavaklık İlkokulu Müdürü Yaşar Ciğer, TOKİ İlkokulu Müdür Yardımcısı Hatice Çavuş, öğretmenler Sibel Adaşbay, Yıldız Aydın Ekin, Ayşe Kumaş Ergün ve veliler yer aldı.
Başkan Posbıyık, öğrencileri kutlayarak “Sizlerle gurur duydum. Kendi adıma ve Ereğli halkı adına teşekkür ediyorum. Eğitim alanında gösterilen her başarı çok önemli. İnanıyorum ki yarışmanın kalan 3 aşamasında da başarılı olarak Ereğli’mizi gururlandıracaksınız. Her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Öğretmenlere ve velilere de teşekkür eden Posbıyık, böyle güzel gelişmelerin umut verdiğini ifade etti.
Başkan Posbıyık, öğrencilere çiçek verdi, Atatürk’ün ’Nutuk’unu hediye etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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