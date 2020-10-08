YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Posbıyık emekli olan Belediye işçisine altın hediye etti

Posbıyık emekli olan Belediye işçisine altın hediye etti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 08.10.2020 19:11 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, emekliye ayrılan belediye işçisine altın hediye etti.Kdz.

Posbıyık emekli olan Belediye işçisine altın hediye etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, emekliye ayrılan belediye işçisine altın hediye etti.
Kdz. Ereğli Belediyesi’nde 24 yıl önce göreve başlayan ve çeşitli müdürlüklerde çalıştıktan sonra İtfaiye Müdürlüğü’nden emekliye ayrılan Suat Yener, Belediye Başkanı Halil Posbıyık tarafından altınla ödüllendirildi.Emekliliği nedeniyle Başkan Posbıyık’a, İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş ile birlikte ziyarette bulunan Suat Yener, Kdz. Ereğli Belediyesi’nde çalışmaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi. Başkan Posbıyık, hizmetleri için Yener’e teşekkür ederek, “Belediyemize ve kentimize verdiğin hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamında ailenle birlikte sağlıklı, huzur dolu bir hayat diliyorum. Bundan sonra da biz dost ve arkadaşız. Her başın sıkıştığında buradayız” dedi.
Başkan Posbıyık veda eden Yener’e altın takdim etti.

Posbıyık emekli olan Belediye işçisine altın hediye etti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy! Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy!
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi
En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak Namaz Vakitleri 8 Ekim Perşembe

İmsak
05:25
Sabah
06:50
Öğle
12:45
İkindi
15:56
Akşam
18:31
Yatsı
19:50

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Perşembe

Bilge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
E- Sınav artık Kdz. Ereğli’de yapılabilecek
E- Sınav artık Kdz. Ereğli’de yapılabilecek
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Zonguldak'ta darbedildiği iddia edilen kişi öldü
Zonguldak'ta darbedildiği iddia edilen kişi öldü
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
Çayırlı ve Kaptaş bölgesinden 20 muhtar Bozkurt’u tebrik etti
Çayırlı ve Kaptaş bölgesinden 20 muhtar Bozkurt’u tebrik etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.