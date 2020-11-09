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Posbıyık “Ereğli’nin çok acil Emniyet hizmet binasına ihtiyacı var”

ZONGULDAK HABERLERİ  | 09.11.2020 17:56 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Emniyet Müdürü Hakan Çelik’i ziyaret ederek Ereğli’nin çok acil Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına ihtiyaç duyduğunu ifade etti.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Emniyet Müdürü Hakan Çelik’i ziyaret ederek Ereğli’nin çok acil Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına ihtiyaç duyduğunu ifade etti.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Emniyet Müdürlüğü binasının yıkılmasının ardından yenisi yapılıncaya kadar Yeşiltepe bölgesine taşınan Emniyet Müdürlüğü’ne ziyarette bulundu.
Başkan Posbıyık, beraberinde başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Emniyet Müdürü Hakan Çelik’i makamında ziyaret ederek geçici yerlerindeki çalışmalarında başarılar diledi. Ereğli’nin kısa zamanda Emniyet Müdürlüğü binasına kavuşturulması gerektiğini belirten Başkan Posbıyık “Taşındıktan sonra meclis üyesi arkadaşlarımla beraber sizi ziyaret etmek istedik. Şunu gördük ki, Emniyet mensuplarımız zor şartlarda başarıyla görevlerini yapıyorlar. Ereğli’nin çok acil hizmet binasına ihtiyacı var. Sizlere ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyorum. Kdz. Ereğli Belediyesi olarak desteğimiz her zaman sizlerle beraber” dedi.
Emniyet Müdürü Hakan Çelik de Başkan Posbıyık ve ekibine ziyaretleri için teşekkür etti. Başkan Posbıyık, ziyaret anısına Çelik’e Herkül heykeli hediye etti.

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