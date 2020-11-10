Posbıyık Jandarma Komutanı Dündar’a başarılar diledi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Üsteğmen Bayram Dündar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, beraberinde belediye meclis üyeleriyle birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Posbıyık, Ereğli’deki yeni görevi nedeniyle Üsteğmen Bayram Dündar’a ‘hayırlı olsun’ dedi. Belediye olarak kolluk kuvvetlerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Posbıyık, “Meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte size ve çalışma arkadaşlarınıza başarılar diliyorum. Belediye olarak geçmişte olduğu gibi her zaman kolluk kuvvetlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Komutan Dündar da Başkan Posbıyık ve ekibine ziyaretleri için teşekkür etti. Posbıyık, ziyaretin anısına Dündar’a, sepette çilek kabartmalarının bulunduğu, Ereğli’yi simgeleyen el yapımı seramik tabak hediye etti.



