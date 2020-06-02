YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Posbıyık, “Kazaların önüne geçeceğiz”

Posbıyık, “Kazaların önüne geçeceğiz”

ZONGULDAK HABERLERİ  | 02.06.2020 13:00 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Elmatepe Mahallesi girişi ve Echomar Hastanesi önünde yolun karşısına geçmek isteyen yayalara bir çok kez araçların çarpmasıyla ölümlü kazaların meydana geldiğini belirterek bu sorunu sinyalizasyon sistemiyle çözüme kavuşturduklarını söyledi.Başkan Posbıyık, başkan yardımcılarıyla birlikte, yapılan çalışmaları yerinde takip etti.

Posbıyık, “Kazaların önüne geçeceğiz”

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Elmatepe Mahallesi girişi ve Echomar Hastanesi önünde yolun karşısına geçmek isteyen yayalara bir çok kez araçların çarpmasıyla ölümlü kazaların meydana geldiğini belirterek bu sorunu sinyalizasyon sistemiyle çözüme kavuşturduklarını söyledi.
Başkan Posbıyık, başkan yardımcılarıyla birlikte, yapılan çalışmaları yerinde takip etti. Elmatepe Mahalle Muhtarı Yüksel Erkez ve mahalle sakinleri tarafından Elmatepe mahallesi girişinde karşılanan Başkan Posbıyık, sinyalizasyon sisteminin hayırlı olmasını diledi.
Muhtar Erkez ve mahalle sakinleri Başkan Posbıyık’a uzun yıllardır yaşadıkları sorunu çözdüğü için teşekkür etti. Karayolları ile gerekli görüşmeleri yaparak sistemi kurduklarını anlatan Başkan Posbıyık “Echomar Hastanesi önünde ve özellikle burada Elmatepe Mahallemizin halkı büyük sıkıntılar yaşıyordu. Bir çok ölümlü kaza meydana geldi, canlar yandı. Biz önce halk sağlığı diyerek Karayollarıyla gerekli görüşmeleri yaptık. Sinyalizasyon sistemini kurarak devreye aldık. Hayırlı olsun” dedi.
Başkan Posbıyık, Kepez bölgesinden de yoğun şikayetler aldıklarını ifade ederek “Kepez bölgesi Solak yol ayrımına da sistemi kurmak için harekete geçtik, ihaleye çıktık. Yakında bu bölgenin de sorununu çözmüş olacağız” diye konuştu.

Posbıyık, “Kazaların önüne geçeceğiz”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım! Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım!
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal, korona krizini çiğ börek servisiyle atlattı

Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal, korona krizini çiğ börek servisiyle atlattı

Vali Akın, Mucur ilçesinde covid-19 salgın süreci çalışmalarını inceledi

Vali Akın, Mucur ilçesinde covid-19 salgın süreci çalışmalarını inceledi

Tarım alanlarında dolu zararı

Tarım alanlarında dolu zararı

Kaymakam Arcaklıoğlu: "Köylerimize hizmet vermeye devam ediyoruz"

Kaymakam Arcaklıoğlu: "Köylerimize hizmet vermeye devam ediyoruz"

Tavşanburnu Tabiat Parkı, ziyarete açıldı

Tavşanburnu Tabiat Parkı, ziyarete açıldı

Öğrencilere destek Menderes Belediyesinden

Öğrencilere destek Menderes Belediyesinden

Zonguldak Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:16
Sabah
05:14
Öğle
12:56
İkindi
16:56
Akşam
20:28
Yatsı
22:17

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Bozkurt Eczanesi
Merkez
Esra Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Zonguldak’ta 3 kattan düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ta 3 kattan düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!

Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!

CHP Alaplı'da 1974'lü yılları anımsattı

CHP Alaplı'da 1974'lü yılları anımsattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.