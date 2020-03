Posbıyık: "Koronoya karşı mücadele öncü belediyelerden"

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüsü salgınına karşı belediyenin verdiği mücadele hakkında bilgi verdi, ekiplerin kullandığı malzemeleri tanıttı.

Salgının Çin’de başladığı tarihten itibaren öngörüde bulunarak malzemeleri temin etmeye başladıkları bilgisini veren Başkan Halil Posbıyık, Ereğli Belediyesi’nin mücadele konusunda tüm ekipmana sahip olduğunu aktardı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık şu ifadeleri söyledi:

“Dünyada salgına dönüşen korona virüsüyle mücadele konusunda üzerimize düşen bütün önlemleri almak için çalışıyoruz. Bu noktada Kdz. Ereğli Belediyesi, öncelikli hareket eden ve tüm ekipmanlarını hazırlayan, alan ve Kdz. Ereğli’de gerekli dezenfeksiyon işlerini başlatan öncü belediyelerden biri haline geldi. Teknik arkadaşlarımız bütün gerekli malzemelerin alımını yaptılar. Belediyemizde her kata dezenfekte ilaçları kondu. Bütün personele yetecek kadar maske, elbise gibi malzemeler hazırlandı. En önemlisi de kentin dezenfekte edilmesi için pazar yerleri, otobüsler, öğrenci servisleri, hastaneler ilaçlanıyor. Büyük bir hazırlık yaptık. İlaçlar zor temin edildiği halde, bu konuyu çözdük.”

Posbıyık ayrıca şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şöyle bir sıkıntımız var. Bunu ifade etmem lazım. Ereğli Belediyesi olarak biz her şeyi kendimize görev addediyoruz ama sanki Sağlık Bakanlığı’nın yapacağı işleri biz yapacakmışız gibi inanılmaz bir talep var her yerden. Bütün okullardan kuruluşlardan. keşke yetişebilsek ama buna fiziken de yetişmek mümkün değil. Sıraya koyuyoruz. Her tarafa hizmet etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda basın büromuz ilanlarla, afişlerle, billboardlarla, filmlerle korunma yöntemleriyle ilgili bilgilendirme çalışmaları yapıyor, hazırlıkları var. Ereğli Belediyesi olarak yapılması gereken her şeyi yapıyoruz. Halkımızın sağlığı için Belediyemizin imkanları dahilin de elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi değerli Ereğli halkımız bilsin.”

3 ayrı ekip 4 araçla çalışıyor

Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak da Veteriner İşleri Müdürlüğü teknik personeli ile birlikte alınan malzemeler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktardı. 3 ayrı ekibin 4 araçla dezenfekte çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Bulak “2 Mart’tan itibaren halkın ortak kullanım alanları, otobüs durakları, camiler, pazar yerleri, kamu binaları dezenfekte ediliyor. Yaklaşık 150’nin üzerinde işlem yapılmış durumda. Belediyemiz 3 ayrı ilaçlama ekibi kurdu. 4 aracımız hizmet veriyor. Sağlık Bakanlığı’nın tavsiye ettiği, ruhsatlandırdığı ürünleri kullanıyoruz. Başta El Tipi Soğuk Sisleme (ULV) cihazı olmak üzere tüm ekipmanlarımızla, Sağlık Bakanlığı’nın corona için referans verdiği ilaçları kullanmak suretiyle dezenfekte çalışmalarını sürdürüyoruz” dedi.