YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Posbıyık MHP yönetimine başarılar diledi

Posbıyık MHP yönetimine başarılar diledi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 22.09.2020 19:38 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi Kdz.

Posbıyık MHP yönetimine başarılar diledi

Milliyetçi Hareket Partisi Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk ve yönetim kurulu üyeleri Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı makamında ziyaret etti.
Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ilçe kongresini gerçekleştiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kdz.Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. MHP İlçe Başkanı Rahman Demirtürk kongre sonrası oluşan yönetim kurulunu Başkan Posbıyık’a tanıttı. Ziyarette ilçe gündemine ilişkin konular ele alındı. Başkan Posbıyık, MHP yönetimine yeni görevinde başarılar diledi.

Posbıyık MHP yönetimine başarılar diledi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görsel şölen! Sis bulutu ve gün batımı için saatlerce nöbet tutuyorlar Görsel şölen! Sis bulutu ve gün batımı için saatlerce nöbet tutuyorlar
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi
En Çok Okunan Yerel Haberler
2 grup arasında çıkan kavga, mahalleyi karıştırdı
2 grup arasında çıkan kavga, mahalleyi karıştırdı
MŞÜ’den bal üreticilerine “Kafkas” ırkı arı önerisi
MŞÜ’den bal üreticilerine “Kafkas” ırkı arı önerisi
Başkentte ameliyatta ölen yaralının yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
Başkentte ameliyatta ölen yaralının yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde saha personeline tek tip kıyafet
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde saha personeline tek tip kıyafet
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Muğla Milli Eğitim’den ‘Sınırsız eğitim’ projesi
Muğla Milli Eğitim’den ‘Sınırsız eğitim’ projesi

Zonguldak Namaz Vakitleri 22 Eylül Salı

İmsak
05:07
Sabah
06:33
Öğle
12:51
İkindi
16:15
Akşam
18:58
Yatsı
20:18

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Salı

Zeynep Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Alaplı Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İşadamı, 50 okula sensörlü dezenfektan hibe etti
İşadamı, 50 okula sensörlü dezenfektan hibe etti
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Çayırlı ve Kaptaş bölgesinden 20 muhtar Bozkurt’u tebrik etti
Çayırlı ve Kaptaş bölgesinden 20 muhtar Bozkurt’u tebrik etti
Kafasından vurulmuş halde yanında silahla ölü bulundu
Kafasından vurulmuş halde yanında silahla ölü bulundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.