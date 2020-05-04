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Posbıyık, Oral’ın vefatının 8’inci yılını mezarı başında andı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 04.05.2020 17:20 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ünlü ressam Osman Zeki Oral’ı vefatının 8’inci yılında şehir mezarlığındaki kabri başında andı.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ünlü ressam Osman Zeki Oral’ı vefatının 8’inci yılında şehir mezarlığındaki kabri başında andı.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, başkan yardımcıları ve daire müdürleri ünlü ressam Osman Zeki Oral’ı mezarı başında ziyaret etti. Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Oral’ın akraba ve dostları anma programına katılamadı.
Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Osman Zeki Oral’ın yakınlarına çağrıda bulunarak şu sözlere yer verdi:“Kdz. Ereğli Belediyesi olarak maliyeti neyse evini satın alıp Osman Zeki Oral’ın adına yaraşır müze yapmak istiyoruz. Bu memlekete, ülkeye cumhuriyet aydını olarak yaptığı hizmetlerinden dolayı devamlı anılsın istiyoruz.“
“Resim sanatını sevdiren isim”
Başkan Posbıyık, Resim sanatını sevdiren, Ereğli’nin bir değeri olan ressam Osman Zeki Oral’ı rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, “Türkiye’de resim sanatını sevdiren, ilçemize olan sevgisini eserlerine de sık sık yansıtan ünlü ressam Osman Zeki Oral Türk resim tarihinde derin izler bırakmış, Ereğli’mize çok şey kazandırmıştır. Aynı zamanda ülkesini ve gelecek nesilleri düşünen, bir cumhuriyet aydınıdır. Türk resim sanatının önemli temsilcilerinden, Kdz. Ereğli’nin yetiştirdiği Devlet sanatçımız Osman Zeki Oral’ı, 8’inci ölüm yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Ankara’da vefat ettiğinde 87 yaşındaydı. Burada sevenlerinin de katılımıyla cenaze töreni yapmıştık. Bugün korona virüs nedeniyle dost grubu gelemedi, onların adına da biz burada bulunuyoruz” dedi.
“Yakınları rıza gösterirse evini müze yapmak istiyoruz”
Posbıyık, Osman Zeki Oral’ın evini müze yapmak istediklerini belirterek yakınlarına şu çağrıyı yaptı:“Benim ve ekibimin en büyük arzusu Osman Zeki Oral’ın Ereğli’de müzesini yapmak. Ereğli’ye ve ülke sanatına verdiği hizmetlerden dolayı onu devamlı anılır hale getirmek için müze yapmak istiyoruz. Akrabalarına defalarca söyledik, anlattık. Kayabaşı diye ifade ettiğimiz, Osman Zeki Oral’ın evinin olduğu yeri parası mukabilinde satın almak istedik ve burayı müzeye çevirmek hala daha arzumuz dahilin de. Ama nedense bizim tekliflerimize cevap verilmedi. Ereğli Belediyesi olarak bizim tek amacımız var. Osman Zeki Oral’ın her gün ziyaretçileri olsun. Bu memlekete, ülkeye cumhuriyet aydını olarak yaptığı hizmetlerinden dolayı devamlı anılsın istiyoruz. Buradan bir kez daha tekrarlıyorum. Ereğli Belediyesi olarak maliyeti neyse evi satın alıp orada Osman Zeki Oral’ın şanına yaraşır tarzda bir müze yaparak hizmete açmak istiyoruz. Akrabalarına, yeğenlerine duyuruda bulunuyorum” dedi.

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