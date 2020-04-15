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Posbıyık Özbek için baş sağlığı diledi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 15.04.2020 15:27 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Türk-Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek’in vefatını üzüntüyle öğrendiğini bildirdi.Kdz.

Posbıyık Özbek için baş sağlığı diledi

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Türk-Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek’in vefatını üzüntüyle öğrendiğini bildirdi.
Kdz. Ereğli Belediyesi konuya ilişkin yapılan açıklamada:” Sendikal hareketin önemli isimlerinden Erdemir’in özelleştirilmesi süreçlerinde birlikte omuz omuza mücadele ettiğimiz değerli dostum Türk-Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Türk Metal Sendikası camiasına başsağlığı diliyorum“ denildi.

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