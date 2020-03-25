YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Posbıyık: ”Resim yapın, şiir-öykü yazın paylaşalım”

Posbıyık: ”Resim yapın, şiir-öykü yazın paylaşalım”

ZONGULDAK HABERLERİ  | 25.03.2020 18:44 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Korona virüs nedeniyle evde olan çocuklara sıcak mesajlar verdi.

Posbıyık: ”Resim yapın, şiir-öykü yazın paylaşalım”

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Korona virüs nedeniyle evde olan çocuklara sıcak mesajlar verdi. Çocuklara “müzikle, edebiyatla, sanatla ilgilenin” diyen Posbıyık “Evde resim yapın, şiir-öykü yazın, bize atın paylaşalım” çağrısında bulundu.
Korona virüs salgınının kontrol edilmesi için okulları tatil edilen ve evden eğitimleri başlatılan öğrencilere Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’tan çağrı var. “Haydi, şimdi resim yapın, resminizin fotoğrafını çekip bize atın. Duygularınız şiir olsun, öykü olsun bize gönderin. Hepsini paylaşalım” diyen Posbıyık’ın gençlere mesajı şöyle: “Sevgili genç arkadaşlarım. Bu özel günlerde yeni bir yaşam biçimiyle karşı karşıya kaldınız. Hiç kolay değil biliyorum. Toplum olarak herkes bu sürece uyum sağlamanın yollarını arıyor. Sizlere de büyük sorumluluk düşüyor. Ama bilin ki birlikte olmanın anlamı ve önemi böyle zamanlarda çok daha iyi anlaşılır. Zorluklar bizlere dayanışmayı, paylaşmayı öğretir. Sadece kendimizi değil, sevdiklerimizi de korumak için kurallara uyacağız. Bunlar yaşanırken evde zaman geçirmenin güzel yönlerini de keşfediyorsunuz. Müzikle, edebiyatla, resimle ilgilenmek için çok uygun zamanlar Haydi, şimdi resim yapın, resminizin fotoğrafını çekip bize atın. Duygularınız şiir olsun, öykü olsun bize gönderin. Hepsini paylaşalım.” Bu atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzurum’da 5 kişinin yaralandığı feci kaza kameralara yansıdı

Erzurum’da 5 kişinin yaralandığı feci kaza kameralara yansıdı

MER Kolejinde online bağlantılarla bire bir takip

MER Kolejinde online bağlantılarla bire bir takip

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Sığınmacıların sınırda bekleyişi 27. gününde

Sığınmacıların sınırda bekleyişi 27. gününde

Hatay’da kaçak sigara operasyonu

Hatay’da kaçak sigara operasyonu

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Zonguldak Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
05:14
Sabah
06:41
Öğle
13:04
İkindi
16:32
Akşam
19:17
Yatsı
20:38

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Gökmen Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Zabıtadan dezenfektan, maske ve kolonya denetimi

Zabıtadan dezenfektan, maske ve kolonya denetimi

Öğrencilere matematiği sevdirmek için duraklara çizimler asıldı

Öğrencilere matematiği sevdirmek için duraklara çizimler asıldı

Zonguldak’ı Samsun il müsabakalarında temsil edecekler

Zonguldak’ı Samsun il müsabakalarında temsil edecekler

Kdz. Ereğli’de metruk binalar yıkılıyor

Kdz. Ereğli’de metruk binalar yıkılıyor

Piknik alanları bahara hazırlanıyor

Piknik alanları bahara hazırlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.