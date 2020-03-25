Posbıyık: ”Resim yapın, şiir-öykü yazın paylaşalım”

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Korona virüs nedeniyle evde olan çocuklara sıcak mesajlar verdi. Çocuklara “müzikle, edebiyatla, sanatla ilgilenin” diyen Posbıyık “Evde resim yapın, şiir-öykü yazın, bize atın paylaşalım” çağrısında bulundu.

Korona virüs salgınının kontrol edilmesi için okulları tatil edilen ve evden eğitimleri başlatılan öğrencilere Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’tan çağrı var. “Haydi, şimdi resim yapın, resminizin fotoğrafını çekip bize atın. Duygularınız şiir olsun, öykü olsun bize gönderin. Hepsini paylaşalım” diyen Posbıyık’ın gençlere mesajı şöyle: “Sevgili genç arkadaşlarım. Bu özel günlerde yeni bir yaşam biçimiyle karşı karşıya kaldınız. Hiç kolay değil biliyorum. Toplum olarak herkes bu sürece uyum sağlamanın yollarını arıyor. Sizlere de büyük sorumluluk düşüyor. Ama bilin ki birlikte olmanın anlamı ve önemi böyle zamanlarda çok daha iyi anlaşılır. Zorluklar bizlere dayanışmayı, paylaşmayı öğretir. Sadece kendimizi değil, sevdiklerimizi de korumak için kurallara uyacağız. Bunlar yaşanırken evde zaman geçirmenin güzel yönlerini de keşfediyorsunuz. Müzikle, edebiyatla, resimle ilgilenmek için çok uygun zamanlar Haydi, şimdi resim yapın, resminizin fotoğrafını çekip bize atın. Duygularınız şiir olsun, öykü olsun bize gönderin. Hepsini paylaşalım.” Bu atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

